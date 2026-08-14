14.08.2026 | 17:48

БПЦ осъди жестокото убийство на Георги Кузев

Синодът призова за противопоставяне на нарастващата вълна от насилие

Акт на крайна агресия и проявено беззаконие разтърсва из основи моралното съзнание на нашето общество и изисква категорично духовно и обществено осъждане. С тези думи Св. Синод на Българската православна църква описа убийството на Георги Кузев.

Днес убития на Младежкия хълм в Пловдив беше погребан в родния си град Кричим.

Синодът призова за противопоставяне на нарастващата вълна от насилие и връщане към милосърдието, братолюбието и взаимното уважение като християнски ценности.

„С дълбока скръб, болка и духовно съкрушение Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия посрещна вестта за жестокото и безмилостно отнемане на един човешки живот. Подобен акт на крайна агресия и проявено беззаконие разтърсва из основи моралното съзнание на нашето общество и изисква категорично духовно и обществено осъждане.

От Църквата припомнят, че човешкият живот е свещен и неприкосновен дар от Бога. „В Свещеното Писание ясно е изречена Божията заповед: „Не убивай!“ (Изх. 20:13). Всеки опит за насилствено прекъсване на този дар е тежък грях срещу Твореца и проява на крайно духовно падение, което помрачава човешката душа и потъпква самия закон на любовта“, казват от Синода.

Те призоваха миряните да се помолят и за извършителите престъплението, за да „видят и осъзнаят големината на своя грях и да им даде дух на искрено и дълбоко покаяние“.

Георги Кузев бе убит на 4 август край Младежкия хълм в Града под тепетата. Преди да издъхне, е бил нечовешки малтретиран, обиждан и оплют. По случая бяха задържани 10 младежи на възраст между 14 и 17 г., но обвиняеми са петима от тях – три момчета и две момичета.