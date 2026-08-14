14.08.2026 | 16:56

Човек на Тръмп купува Нова тв

Оценката на медийната компания надхвърля 400 млн. евро

Румен Радев и Кръс Ръди

За трети път през последните седем години „Нова телевизия“ може да се окаже с нов собственик. Сегашният – телекомуникационно-медийната група United Group е в напреднала фаза в търсенето на купувач. До месец се очаква офертите да са подадени. На финалната права са останали три кандидата. Соченият за фаворит Gemcorp е отпаднал от надпреварата, а новият е американската Newsmax. Това съобщава на страницата си „Капитал“.

Оценката на „Нова“ при сегашната сделка надхвърля 400 млн. евро.

„Нюзмакс“ е 4-ият по популярност кабелен новинарски канал в САЩ. Той е достъпен в над 100 държави,

а сега има амбиция да влезе и у нас. Медията сама обяви в сайта си, че вече има споразумение за това, а новината съвпадна по време с очакванията за евентуална продажба на Нова тв.

20 дни след като Румен Радев положи клетва като премиер – на 30 май, се срещна с журналиста Кристофър Ръди, който е създател и главен изпълнителен директор на „Нюзмакс“. В родината си той е известен и като поддръжник и приятел на американския президент Доналд Тръмп. От българска страна официална информация за срещата тогава не бе дадена, но пък американската телевизия придружи информацията за нея в профила си в социалната мрежа Х, като публикува и снимка на Радев и Ръди със следния текст:

„Главният изпълнителен директор на Newsmax Крис Ръди се среща с българския министър-председател Радев в офиса му в София днес“. След това Ръди описва премиера така: Нов лидер за Европа – позитивен, силен, про-НАТО, проамерикански, про-Тръмп, произраелски“, припомня „24 часа“.