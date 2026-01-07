07.01.2026 | 12:48

Братът на собственика на ЦСКА Валтер Папазки поиска „Левски“

Георги Георгиев бил готов да построи нов стадион на сините и да оправи дълговете с Васил Божков

Българският футбол може да сътвори прецедент, с който да се прочуе в целия свят – двама братя да финансират и управляват най-големите клубове в страната – ЦСКА и „Левски“.

„Червените“ вече и официално са собственост на бизнесмена Валтер Папазки, който прави истинска футболна революция – изгражда най-модерният стадион в България и налива колосални суми във футболния клуб.

„Левски“, макар и да са водачи в класирането, както и потенциални шампиони, са с далеч по-неясно бъдеще. На практика се разчита основно на приходите от тв права, трансфери и основния спонсор „Палмсбет“. Президентът Наско Сираков е затегнал коланите и се опитва с по-малък бюджет да се конкурира с ЦСКА, „Лудогорец“ и ЦСКА 1948 на Цветомир Найденов. Това обаче може да се промени. Известният син привърженик, журналист и анализатор Васил Колев твърди, че братът на Валтер Папазки – Георги Георгиев проявява сериозен интерес към придобиването на акциите на ФК „Левски“.

Журналистът назовава и конкретни параметри относно бюджета на Левски – 12 милиона лева, което е с 50% повече от настоящия. Договорът на клуба с Палмсбет е до края на 2026 г., но Георгиев бил готов да плати неустойка за прекратяването му, защото желанието му е да започне с Левски с атака към Шампионска лига. И още нещо много важно – Георгиев възнамерявал да изчисти и задълженията към Васил Божков, които се явяват като най-големия проблем на Левски, въпреки думите на Божков, че няма да си търси парите.

„Очаква се бързо развитие на интереса към Левски в следващите месеци“, твърди Колев.

Яснота по темата внесе и администраторът на групата във Фейсбук „С Левски до края“ – Слави Борисов. Той потвърждава, че голяма бетинг компания има интерес към Левски, но по думите му, става въпрос само за спонсорство, а не за смяна на властта на „Герена“. „Интересът към Левски е голям, но всичко е в начална фаза“, пише той и подчертава, че всъщност няколко компании са заинтересовани от клуба.

Текстът на Васил Колев, публикуван в неговия блог:

Едва сложили сложили точка на вълненията около втората оферта на Драган Шолак за купуването на клуба, в Левски са изправени пред нов, този път още по-солиден интерес, който може да прекрои изцяло структурата на клуба, а в известна степен и да го изпрати в нова орбита, както обича да казва сегашният мажоритарен акционер Наско Сираков. Кандидатът не е чужденец.

Новините за интерес към Левски циркулират почти непрекъснато, а този път името изглежда изненадващо. Но не само по себе си, а защото може да предизвика различни по произход, обем и посока спекулации.

Информацията е известна на голяма част от медиите, но отново, както при Шолак, темата изглежда чувствителна и по някаква причини (или причини) не се говори за нея. Името на кандидата за Левски е Георги Георгиев. Георгиев е съсобственик в хазартната империя, свързвана основно с Валтер Папазки. И е негов брат. Това вече звучи като бомба, но първосигналните реакции не са оправдани.

Интересът на Георгиев съвсем не означава, че Левски и ЦСКА, чийто официализиран собственик е Папазки, ще бъдат свързани по какъвто и да е начин. Напротив запознати с хазартния бизнес твърдят, че двамата братя освен партньори са и конкуренти. Твърди се, че интересът на Георгиев към Левски е резултат от официализирането на Валтер Папазки като собственик на ЦСКА. Братята се конкурирали непрекъснато един с друг в придобиването на различни материални активи.

Интересът към Левски не е такъв само на хартия. Вече е подадена оферта за „сините“, като възможният сценарий е подобен на този в ЦСКА. Като начало Георгиев искал да влезе като спонсор, осигурявайки значително по-голяма сума от сегашния благодетел Мило Борисов и неговия „Палмсбет“. Кой точно от хазартните брандове ще застане на фланелките на Левски е трудно да се предполага заради огромния бизнес на братята Папазки и Георгиев, но се предполага, че това е е платформата „Инбет“.

Георгиев бил готов да плаща равностойността в евро на 12 милиона лева, което е с 50% повече от „Палмсбет“. Бизнесменът бил настоятелен договорът на „палмите“ да бъде прекратен още през месец май, когато евентуално Левски спечели титлата и Мило Борисов се оттегли по подобаващ начин. Георгиев бил готов да плати и неустойка за прекратения преждевременно спонсорски договор, защото искал да започне начисто и амбициозно с очакваното участие на Левски в квалификациите на Шампионска лига.

Той имал намерение и в съвсем кратък период да придобие мажоритарния пакет от акции на Наско Сираков, както се случи с дяловете на Гриша Ганчев в ЦСКА. Също така Георгиев бил готов да изчисти и задълженията на клуба към бившия собственик Васил Божков.

Запознати твърдят обаче, че преговорите ще се случват зад сцената и няма да се говори по евентуална сделка официално, докато процесът не бъде завършен. Не е случаен и фактът, че Наско Сираков пропусна в празничното си обръщение дежурните благодарности към сегашния спонсор на клуба, макар че погрешно бъдещето на Левски се свързва с интерес на други компании като 8888 и “Сезам”.