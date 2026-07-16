16.07.2026 | 12:40

Бунт в Киев срещу Зеленски заради уволнението на военния министър (видео)

Михаил Фьодоров се смята за ключов идеолог за промяната в тактиката на украинската армия, която все повече залага на дроновете и доведе до съществени промени на фронта

Митинги в подкрепа на военния министър Михаил Фьодоров се провеждат в много украински градове. Вчера стана ясно, че той няма да остане на поста си в новото правителство на номинирания за премиер Сергей Корецки.

35-годишният Фьодоров се смята за ключов идеолог за промяната в тактиката на украинската армия, която все повече залага на дроновете и доведе до съществени промени на фронта. Затова той има и широка подкрепа сред военните, които от вчера негодуват срещу решението на украинския президент Володимир Зеленски.

След уволнението оставка подаде и зам.командващият ВВС на Укркиевайна Павел Елизаров. Той нарече отстраняването на Фьодоров „голямо зло за отбранителните способности на страната“. В своя рапорт той обяснява, че Фьодоров е бил инициатор на стратегически реформи в областта на противовъздушната отбрана на страната. А блокирането на тези реформи „ще повлече след себе си многочислени жертви и разрушения в Украйна в резултат на агресията на Русия“.

Оставката на Фьодоров е била „голяма изненада“ за ЕС и предизвиква въпроси, каза еврокомисарят по въпросите на отбраната Андрюс Кубилюс. „Ние много тясно си сътрудничихме с Михаил Фьодоров – преди и след като той оглави МО. За този период той успя да постигне наистина много, в това число и дълбоки удари по Москва, Петербург, Омск, Крим и др.“, допълни той.

„Украинская правда“, позовавайки се на неназован депутат от управляващата партия „Слуга на народа“ разказва, че на вчерашното заседание на фракцията във Върховната Рада украинският президент Володомир Зеленски обяснил, че е решил да уволни Фьодоров, защото „не можел повече да се занимава с постоянния конфликт между министъра и главнокомандващия ВСУ Александър Сирски“.

Самият Фьодоров вчера потвърди, че напуска МО, и в пост в социалните мрежи изброи основните си достижения за шест месеца работа като министър. Главното е изключването на на Starlink за руските военни от американската компания Space X. „Това кардинално намали тяхната възможност да водят ефективна война с дронове“, пише той. Освен това неговият екип, „получавайки МО без бюджет“, е успял за четири месеца да купи повече дронове, отколкото за цялата изминала година. Военните са увеличили значително ударите с дронове на средно разстояние и да започнали да реализират „логистичен локдаун“, който „позволи да се отреже логистиката на врага и да се започне изолация на Крим“.

Фьодоров е въвел и нова система за закупуване на оръжие и е пуснал първите търгове за далекобойна артилерия и стотици хиляди дронове, което ще икономиса на държавния бюджет милиарди долари.

В Украйна има голям отпор и срещу назначаването на министъра на вътрешните работи Игор Клименко за военен министър. Според Зеленски той ще може да въведе ред в системата на набиране на нови бойци във ВСУ.

Това е петата смяна на военен министър от началото на войната на Русия срещу Украйна.

Students protest Fedorov’s dismissal as Defense Minister pic.twitter.com/Xgt1Fb4s3E — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) July 16, 2026

Following the dismissal of Ukrainian Defense Minister Fedorov, protests have erupted in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/LP9BQadzNG — (((Tendar))) (@Tendar) July 16, 2026