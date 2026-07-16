16.07.2026 | 13:38

Външно министерство: Велислава Петрова не е подписвала декларация, която ни ангажира с „Коалицията на желаещите“

Украинските медии излъгали за ангажиментите на България

Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. „Коалиция на желаещите“ за Украйна, гласи позиция на Министерството на външните работи (МВнР) по повод информацията в украински медии, че Велислава Петрова е подписала декларация в подкрепа на коалицията.

От министерството уточняват, че Петрова е взела участие в неформална среща Украйна – Югоизточна Европа след покана от украинския президент Володимир Зеленски.

Позицията на МВнР:

„В рамките на съмита беше приета декларация с утвърден език и формулировки с различни аспекти на подкрепа за Украйна от страните от Югоизточна Европа. Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер. На съмита присъстваха и държави, които са извън ЕС и такива, които не са взимали участие в срещите на „Коалицията на желаещите“. Същевременно следва да се отчете, че т.нар. „Коалиция на желаещите“ също няма формален характер. Нейният фокус е върху обсъждането на възможни гаранции за сигурност след постигането на мирно споразумение.

Всяка държава самостоятелно преценява дали, кога и по какъв начин да участва или да оказва подкрепа по тази линия, съобразно собствените си национални интереси и решения. Позицията на българското правителство остава непроменена – България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите си ангажименти по линия ЕС и НАТО. В контекста на настоящите ни способности, България поставя акцент върху развитието на двустранното сътрудничество в енергетиката и икономиката.

В същото време България не възпрепятства държавите членки на Европейския съюз, които желаят да оказват военна и финансова подкрепа на Украйна, да я предоставят. На настоящия етап, при липса на постигнато примирие, приносът на България следва да бъде насочен към области, в които страната ни може да има реална добавена стойност – укрепване на енергийната сигурност на Украйна и съдействие за обезпечаването на предстоящия зимен сезон. Посещението на министър Велислава Петрова в Киев е продължение на разговорите между премиера Румен Радев и президента Володимир Зеленски за задълбочаване на двустранното партньорство в енергетиката и икономиката и няма отношение към предоставянето на военна или финансова помощ за Украйна“.