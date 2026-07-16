16.07.2026 | 10:20

Криминалист за “Петрохан“: Говорим за убийство на шестима души, прекалено много неща са съшити с бели конци

Пет месеца охрана на хижата е твърде много, разследващите не са искали да има свободен достъп до нея, за да не бъдат направени неудобни изводи, твърди Иван Савов

Вдигането на охраната от хижа „Петрохан“ означава точно, че от местопроизшествието вече няма какво повече да бъде иззето. Всичко, което разследващите са преценили, че може да бъде изследвано, иззето и използвано като доказателство, вече е събрано, коментира по bTV криминалистът Иван Савов.

Пет месеца след трагедията „Петрохан“ прокуратурата съобщи, че сваля полицейската охрана на бившата хижа. Според експерта не е нормално това да продължи толкова дълго.

„Процесуално-следствените действия са приключили много по-рано. По-скоро през цялото това време разследващите не са искали да има свободен достъп на граждани до мястото, защото е било възможно хора, които не са част от разследването, да направят допълнителни изводи“, каза Савов.

От държавното обвинение обясниха, че разследването за смъртта на петимата мъже и детето е на етап, в който необходимостта от охрана в района отпада. Проверка на бТВ вчера е установила, че на мястото все още има полицейски патрул.

По думите на екипа нови разпореждания не са давани и ще останат там до края на седмицата, но на място все още има полицейски автомобил с двама служители на Столичната дирекция на вътрешните работи, които охраняват обекта.

В момента периметърът е отцепен до входа на хижата, но първоначално той стигаше чак до главния път на прохода „Петрохан“. Там бяха разположени полицейски патрули и никой не можеше да премине, освен хората, които имат имоти в района. Полицейската лента вече е свалена.

„Случаят е без аналог в България. И като такъв предизвиква сериозен смут, включително и сред разследващите органи. Моето лично мнение, което съм заявявал многократно в различни медии и зад което продължавам да стоя, е, че тук не става въпрос за самоубийства. Говорим за чисто криминално престъпление – убийство на шестима души“, заяви Иван Савов.

Половин година имотът не беше освободен. В практиката си съм участвал в разследването на доста тежки престъпления, включително поръчкови убийства. Дори при случаи, свързани с ъндърграунда, които са добре известни на обществото, местопроизшествието се освобождаваше буквално след едно-две денонощия. А, повярвайте ми, те не са били по-малко обществено значими от този случай. Проблемът тук е, че разследващите органи изглеждат неподготвени за подобна ситуация. Ако предположението ми е вярно и става въпрос за криминално престъпление, извършено от хора, дошли целенасочено, за да убият шестимата, е много вероятно разследващите да са имали притеснение да не излезе допълнителна информация, ако имотът бъде освободен по-рано. Все пак това е местопрестъплението, коментира експертът.

„Честно казано, по никакъв начин не можаха убедително да докажат – нито пред обществото, нито пред хората, които разбират от такива разследвания – че става дума за три самоубийства, две убийства и още едно самоубийство. Вместо това беше поднесена една сензационна версия, в стила на жълтата преса от 90-те години – такава, която да шокира публиката и да отклони общественото внимание. Включително с твърденията за педофилска секта и други подобни. За добро или за лошо, нито едно от тези твърдения не беше доказано категорично“, посочи Савов.

По думите му, единственото, което може да се каже със сигурност, е, че това е бил строго охраняван обект. Той подчерта, че основният свидетел – човекът, който откри телата, беше оставен да напусне страната.

За мен това означава, че по някаква причина този човек не трябва да бъде тук. И това допълнително заплита случая. Прекалено много неща са съшити с бели конци. Разбирам, че българските служби нямат традиция да обясняват всичко на обществото. До известна степен ги разбирам – не всяка информация трябва да бъде публична. Но в този случай почти нищо от официално оповестеното от прокуратурата и МВР не вдъхва увереност и не съответства на това, което хората видяха и научиха. Записите от охранителните камери, които бяха публикувани, представляваха изрезки – по няколко секунди или до минута. Вместо да изяснят обстоятелствата, те ги завързаха още повече, защото в тях постоянно се откриват нови и нови детайли, коментира криминалистът.

„Имах възможност да видя съдебномедицинската експертиза на едно от лицата, намерени в кемпера. Едва три страници, изготвена изключително проформа. Виждал съм много съдебномедицински експертизи и протоколи от аутопсии. Три страници са крайно недостатъчни. Една страница е само уводът, една е заключението, а същинската изследователска част – описанието на състоянието на тялото – се побира в около една страница. Това е необичайно малко. Ако искаш да заметеш нещо, просто го правиш проформа, за да има някакъв документ. Ето това видях“, посочи Савов.

Официалната версия все още е, че в хижа „Петрохан“ са се самоубили Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев – хора от групата на Ивайло Калушев.

Под връх Околчица – не от полицай, а от мъж, който има семеен имот на билото на Балкана, беше открит кемперът, в който бяха намерени застреляни Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев. Версията за телата при „Околчица“ е, че става въпрос за две убийства и едно самоубийство.

Какви са действителните мотиви – засега не е ясно.

Преди седмица вътрешният министър Иван Демерджиев заяви по националната телевизия, че въпросите са много. По думите му комуникацията между прокуратурата и полицията не е достатъчно добра. Разследващите полицаи не знаят какви са заключенията на прокуратурата.

Въпросите са свързани и с това откъде тези хора са получавали средства, кои са техните дарители, как са били използвани тези средства и как е било допуснато тази рейнджърска група да обитава и да охранява тази територия – очевидно и със съдействието на държавни институции.