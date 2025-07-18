18.07.2025 | 19:53

Черният леопард броди из Варненско

Проведени са разговори с ловци, животновъди и дори с гъбари, които редовно обхождат гористи местности

Изненадващи сигнали за черния леопард са получени в съседната на Шумен Варненска област.

„В момента информацията ни е, че в област Варна се прави щаб, защото е забелязано същото животно в техните райони тази нощ. „Шуменското плато“ не е затворено, но всеки гражданин трябва да знае, че отива на свой риск“, подчерта областният управител на Шумен Катя Иванова.

Свикването на Временния кризисен щаб във Варна се наложи, по настояване на директора на ОД на МВР в града, старши комисар Кр.Торимацов, който информира затова, че на 10 юли тази година, ловна камера, поставена в землището на с. Снежина, община Провадия е заснела животно, което по външни белези наподобява черната пантера, която вече е обект на общественото внимание. Шест дни по-късно, на 16 и на 17-ти юли, жители на с. Караманите, община Вълчи дол са наблюдавали от голяма разстояние черно животно, което наподобявало на пантера. Те са предоставили и снимки, направени с мобилен телефон. 12 са ловните камери, които наблюдават ловните полета на територията на община Провадия.

Представителите на Районните управления на МВР в Провадия и Вълчи дол информираха днес временния кризисен щаб, че са извършили наблюдение на посочените райони. Провели са разговори с ловци от местните ловни дружини, със животновъди и дори с гъбари, които редовно обхождат гористи местности. При тези наблюдения не са били забелязани следи, оставени от предполагаемия животински вид. Такива не са открити дори и в близост до реки и водни площи.

Кметовете на Провадия и Вълчи дол намират, че данните, предоставени от жителите на техните общини, трябва да бъдат анализирани от експерти, които да потвърдят за вида на наблюдаваното животно.

Представителят на РИОСВ припомни, че дивото животно, което е обект на засилено наблюдение през последния месец не е защитено по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, но като дива котка е с ограничение за ловуване и по смисъла на чл.21 от Закона за защита на дивите животни.

За да се подобри координацията и информираността на всички институции, ангажирани с установяване на издирваното животно, инж. Десислава Димитрова – началник на РЦ 112 – Варна предложи на Временния кризисен щаб да разшири кръга от институции, които ще бъдат информирани за подобни сигнали, постъпили на тел 112. Информацията ще достига до ОД на МВР – Варна, общините от област Варна, Изпълнителна агенция по горите, РИОСВ – Варна и Областна администрация Варна, предаде БТА.