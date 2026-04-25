Честито ! Бившият министър Красен Кралев стана баща на 59 години

Бившият спортен министър Красен Кралев, който е на 59 години, стана баща отново. Новината съобщи самия той във фейсбук, публикувайки снимка с половинката си – модела Петя Велкова.
„Добре дошла, Мария Красен Кралева. Благодаря на моята любима Петя, за огромното щастие с което ме дари
Благодаря на Богородица, че закриля нашето семейство! Огромни благодарности и почитания към Д-р Дяволов и екипа на МЦ “Майчин дом”, към д-р Калчев и д-р Чучомишев и екипа на МЦ “Калчев”, към Милен Божилов, д-р Онал и екипа на Turmed Services.
Всички тези прекрасни хора и перфектни професионалисти дадоха всичко от себе си, за да изживеем огромното щастие да станем родители на една прекрасна девойка.
Нека Мария да има щастлив и смислен живот“, написа Красен Кралев.
Кралев и Велкова се познават от близо 5 години, покрай общи приятели от борбата.
