25.04.2026 | 13:59

Честито ! Бившият министър Красен Кралев стана баща на 59 години

Детето е неговата половинка Петя Велкова

Бившият спортен министър Красен Кралев, който е на 59 години, стана баща отново. Новината съобщи самия той във фейсбук, публикувайки снимка с половинката си – модела Петя Велкова.

„Добре дошла, Мария Красен Кралева. Благодаря на моята любима Петя, за огромното щастие с което ме дари

Благодаря на Богородица, че закриля нашето семейство! Огромни благодарности и почитания към Д-р Дяволов и екипа на МЦ “Майчин дом”, към д-р Калчев и д-р Чучомишев и екипа на МЦ “Калчев”, към Милен Божилов, д-р Онал и екипа на Turmed Services.

Всички тези прекрасни хора и перфектни професионалисти дадоха всичко от себе си, за да изживеем огромното щастие да станем родители на една прекрасна девойка.

Нека Мария да има щастлив и смислен живот“, написа Красен Кралев.

Кралев и Велкова се познават от близо 5 години, покрай общи приятели от борбата.

