27.08.2026 | 10:55

Дара взе тежко решение за раздяла

Победителката на "Евровизия" окончателно е напуснала Саня Армутлиева, шефката на компанията „Вирджиния Рекърдс“

Дарина Йотова, известна по цял свят като Дара, окончателно е напуснала Саня Армутлиева, шефката на компанията „Вирджиния Рекърдс“, която години наред помагаше за изграждането на звездната кариера на варненката.

Слуховете за разлъката витаят повече от месец, без да имат официално потвърждение. Дара тръгва по самостоятелен път и е приключила всякакви професионални отношения с „Вирджиния Рекърдс“, потвърдиха категорично за „Филтър“ източници, запознати със случилото се след победата на талантливата певица на „Евровизия“.

Първоначално Армутлиева, която е сред най-важните хора в музикалния бизнес у нас, бе неизменно до Дара, но двете не са се появявали заедно публично от края на юни. Инициативата за раздялата е била на певицата, която преценила, че след голямата европобеда е най-добре да се възползва от последващите дивиденти, а да не дели популярност и пари с Армутлиева. Близки до варненката твърдят, че решението не е било взето толкова спонтанно, а е било обмисляно от дълго време от Дарина Йотова. Самата тя е крайно амбициозно момиче и още преди първия си успех мечтае за световна слава.

Без съмнение Дара е платила неустойка на „Вирджиния Рекърдс“ и вече ще взема решения за бъдещото си развитие сама заедно със съпруга си Ервин Иванов. Самият той създал нова музикална компания, наречена StarShe Global, макар да няма познания в тази сфера, защото е лекар, доктор по фармакология, фармакокинетика и химиотерапия.

Във всички случаи талантливата победителка от „Евровизия“ трябва да подпише договор с голям лейбъл, който да проправя пътя й в световната музикална индустрия. Това засега не се е случило, а близки до Армутлиева твърдят, че шефката на „Вирджиния Рекърдс“ била подготвяла такова споразумение, което можело да бъде факт още преди месец. Разбира се, ако това се бе случило, „Вирджиния Рекърдс“ също щеше да има сериозна финансова облага. Забавянето на договора обаче не е добре за Дара, защото с времето ефектът от победата й намалява.

Във всички случаи Армутлиева щеше да бъде таран в кариерата на доскорошната златна перла в музикалната си компания, тъй като през годините е изградила достатъчно солидни връзки в този бизнес, а и добре познава не само неговата авансцена, но и задкулисието му. Армутлиева обаче щеше в този случай да извлече максимални дивиденти и за себе си, а Дарина Йотова смятала, че това няма да е справедливо.

От тук насетне Дара сама ще взема решения за развитието си, но нито тя, нито съпругът й имат достатъчно опит в менажирането на ново име на световно ниво. Грешките не са изключени, макар че и паричните потоци ще текат към тяхната собствена компания.

През лятото Дара не спира участията си на различни събития у нас, а Саня Армутлиева не е коментирала публично раздялата. Близки до дипломираната актриса твърдят, че тя съжалява за раздялата, но не драматизира случилото се, защото музикалната й империя е достатъчно стабилна, така че няма да се разклати от случилото се, което първоначално тя все пак преживявала болезнено.