Писателят Милен Русков: Български интелектуалец е синоним на глупак, хранен от Сорос

Според мен в България най-големите тъпаци са интелектуалците. Те не са просто безполезни. Те са тъпи.
Български интелектуалец е синоним на глупак. Това са жалки прислужници, хранени от Сорос или от държавата. Интелектуалецът е едно добиче на хранилка. Тези умувачи са най-излишното и жалко съсловие в България.
Една от причините за това е, че интелектуалец не значи нищо.
Има писатели, музиканти, актьори, хусожници, кинаджии и пр.. Те всъщност не са интелектуалци. Те са хора на изкуството. Това е всъщност друго нещо. А интелектуалецът е едно университетско дрънкало на държавна субсидия, обслужващо определени политически цели, за което получава пряко или непряко възнаграждение. И този дребен хитрец много добре знае това и продължава да облизва чуждите интереси, само за да му се пълни купичката, от която той/тя лапа като куче.
Този иска само да яде, пие и е-е, а се прави на някакъв принципен умник, разбираш ли, жалкото университетско нищожество на наша издръжка!
Няма ли кой да им спре субсидията на тия?
*Милен Русков е български писател и преводач. Публикувал е четири романа, всеки от които е удостоен с различни литературни награди у нас и в чужбина. „Джобна енциклопедия на мистериите“ (2004), „Захвърлен в природата“ (2008), „Възвишение“ (2011), „Чамкория“ (2017).
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране