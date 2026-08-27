Ловешки селяндур гази екип на Нова телевизия

Ескалира напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново.

Екип на Нова телевизия беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор.

На място незабавно е извикан екип на полицията, който задържал извършителя.

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия. „Именно това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне дотук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват”, коментираха жители на селото.

Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти.