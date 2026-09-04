04.09.2026 | 10:18

„Дъщеря ти ще стане храна на рибките“: Новата жестока схема с „бързи кредити“ (видео)

Схемата започва с обещание за обединяване на кредити, а след първата такса идват нови плащания, тормоз и закани

Обещание за финансово спасение се превръща в кошмар от дългове, заплахи и непрекъснат тормоз. Разследване на Татяна Йорданова от Нова телевизия разкрива схема, при която млади мъже се представят за кредитни консултанти, обещават изчистване на лошите заеми, обединяване на задължения или осигуряване на нов кредит, а след това започват да искат пари от клиентите си. Една от потърпевшите твърди, че първоначално договорената такса от 150 евро постепенно е нараснала до общо 10 000 евро. Жената продължила да плаща дори след като разбрала, че вероятно е измамена, защото започнали заплахи срещу нея и децата й

Историята започнала с реклама във Facebook. Жената, представена в репортажа на водещата на рубриката „Високо напрежение“ с името Петя, потърсила помощ за обединяване на кредитите си. На адреса й пристигнал 19-годишен младеж, който направил снимки на входа и вратата на жилището с обяснението, че това е част от процедурата. След това получила договор, в който фигурирало името на дружеството. Проверка на адвокат Емилиян Христов обаче показала, че ЕИК-ът и посоченият адрес не съответстват на фирмата.

От този момент започнала поредица от искания за нови такси. Според разказа на Петя сумите били представяни като санкции и допълнителни плащания, без обещаната услуга да бъде извършена. Когато жената опитала да прекрати отношенията, последвали заплахи. Тя твърди, че получавала снимки на децата си, информация кога са на училище и по какъв маршрут се прибират. Сред заканите била и тази, че дъщеря й ще стане „храна на рибките“. От този момент започнала поредица от искания за нови такси. Според разказа на Петя сумите били представяни като санкции и допълнителни плащания, без обещаната услуга да бъде извършена. Когато жената опитала да прекрати отношенията, последвали заплахи. Тя твърди, че получавала снимки на децата си, информация кога са на училище и по какъв маршрут се прибират. Сред заканите била и тази, че дъщеря й ще стане „храна на рибките“.

Страхът я накарал да тегли нови бързи кредити, за да изпълнява финансовите искания, разказва още жената. По думите й в един момент непознат я съборил на улицата и поискал да върне „дължимите пари“. Около шест месеца след началото на историята полицията се намесила, а мъжът, когото Нова телевизия посочва като заподозрян в измамата – Мартин Попов, бил задържан.

„На всеки може да се случи да закъса финансово и да се наложи да тегли бърз кредит. Оказва се, че име едни други „доброжелатели“, които уж се появяват да им помогнат, за да пуснат една въдица, на които хората с проблем се хващат и затъват още повече“, коментира водещият на „Здравей, България“ Виктор Николаев.

„И съвсем няма измъкване“, добавя Йоданова.

„Изнудват ги за допълнителни такси, от които затъват още повече. Не финансовата щета е най-важната. Тези хора не могат да спят денонощно, защото непрекъснато са тормозени. Изнудвачът знае къде се намират, къде учат децата им“, разказва тя.

Една от потърпевшите разказа пред Нова телевиизия за заплахите. „Каза ми, че ще ми изпратя мутри да дойдат в дома ми, за да ме пребият“, споделя тя. „Ще намеря сина ти, Ще те смачкам“, повтарял мнимият банкер.

Друга от жертвите пък разказа как е била нападната на улицата. С един удар по бузата е била повалена на земята.

Жена, представена като Роси, пък твърди, че попаднала на човек, използващ името Кристофър. Според нея десетки хора са му превели общо над 35 000 евро. И в този случай обещанията за кредит били последвани от закани за физическа саморазправа.

Кредитният консултант Елеонора Станева посочва няколко предупредителни знака, които могат да издадат подобна схема. Сред тях са обещанието за гарантирано одобрение, искането на голяма предварителна такса и настояването парите да бъдат превеждани на физическо лице вместо по сметка на дружество. При жилищното кредитиране БНБ поддържа публичен регистър на кредитните посредници, в който могат да се проверят фирмата, адресът, представителите й и кредиторите, с които работи. Централната банка поддържа отделно и публичен регистър на финансовите институции.