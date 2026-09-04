04.09.2026 | 10:00

Радев: Европа може без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу нея

Според премиера страната ни трябва да бъде сред държавите, които най-настойчиво работят за прекратяване на конфликта

България категорично подкрепя Германия и ще застане редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол по повод случая с дрон в Лайпциг и подозренията за руска намеса. Той предупреди и за нарастващия риск от ескалация на войната в Украйна и призова Европа да се върне към търсенето на решение чрез преговори.

България застава зад Германия

Радев определи случая с дрона в Лайпциг като „изключително тревожен“. Той добави, че споделя определението „безразсъдно действие“, използвано според него от председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО във връзка с действията на Русия.

„За мен това наистина е безразсъдно действие“, категоричен бе премиерът.

Той защити реакцията на българското Министерство на външните работи, като подчерта, че ведомството е било сред първите, реагирали на случая.

„Ние категорично подкрепяме нашия водещ съюзник, икономически и инвестиционен партньор Германия и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки„, каза Радев.

София не е получила конкретни данни

По повод въпроса защо в българската позиция Русия не е била директно посочена като отговорна, министър-председателят поясни, че реакцията на страната е била напълно адекватна.

По думите му към България и към външния министър не са отправяни критики от европейските партньори.

„Няма абсолютно никакви претенции към българската страна, никакви тревоги. Няма претенции и към министъра на външните работи“, посочи Радев.

Той обясни, че при подобни случаи първоначално се изразяват политически позиции, а конкретните доказателства се предоставят впоследствие по линия на службите.

„След като има политически изявления, се дават вече конкретни факти по линия на службите. Такива конкретни факти към нас по линия на службите все още не са постъпили“, каза премиерът.

Радев предупреди за риск от ескалация

Министър-председателят постави и въпроса дали използването на произведени в Европа далекобойни оръжия за удари на хиляди километри навътре в руска територия не създава допълнителен риск от ескалация. „Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина на руска територия – с оръжия, произведени в Европа, с използването им чрез информация от Европа и инструктори от Европа? Дали това също не е безразсъдно?“.

Той призова рисковете от подобни действия да бъдат оценявани внимателно.

„Нека преценим сами, нека не си затваряме очите. И какво можем да очакваме, когато с нашите далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на друга държава? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори? Ето това е големият въпрос“, допълни премиерът.

Европа трябва да търси преговори

Радев каза още, че Европа трябва много по-сериозно да оценява рисковете от ескалация на войната и възможно най-скоро да се върне към търсенето на решение чрез преговори.

Според него опитът на Запада да постигне конвенционална победа над Русия крие сериозни рискове заради военния и ядрения потенциал на Москва.

„Колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, без да отчитаме факта, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия. Това се вижда всяка нощ над Киев“, отбеляза Радев.

По думите му продължаването на конфликта увеличава опасността от неговото разрастване.

„Европа трябва най-сетне да започне да калкулира риска и час по-скоро да се седне на масата за преговори, защото тази война разширява своя пространствен обхват и рискът расте с всеки изминал ден“, предупреди министър-председателят.

„Европа не е конкурс по конформизъм“

Радев отхвърли тезата, че България трябва безусловно да следва позиции, които според него могат да доведат до допълнителна ескалация.

„Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения“.

Премиерът обърна внимание и на случаите с дронове в близост до или на територията на европейски държави, като посочи Полша, Румъния и България.

Според него страната ни трябва да бъде сред държавите, които най-настойчиво работят за прекратяване на конфликта и намиране на дипломатическо решение.

„Трябва най-сетне да настояваме за други неща. И аз мисля, че България е сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре“, заяви министър-председателят.

Той обобщи позицията си с думите:

„Според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия„.

Бюджетът на ЕС също е сред приоритетите

Радев коментира и следващия бюджет на Европейския съюз. По думите му България ще настоява новите приоритети, свързани с конкурентоспособността, сигурността и отбраната, да не бъдат финансирани за сметка на традиционните политики за сближаване и земеделие.

„България ще настоява новите приоритети в следващия бюджет на Европейския съюз, свързани с конкурентоспособността, сигурността и отбраната, да не бъдат финансирани за сметка на традиционните политики за сближаване и земеделие“.

По думите му бъдещият европейски бюджет е една от основните теми в обиколката на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в държавите членки.

„Изпитанието, пред което сме изправени, е голямо и то е свързано с този бюджет. Нашите амбиции непрекъснато растат и са свързани с все повече и все по-важни цели, а в същото време бюджетът е ограничен като ресурси“, посочи Радев.

По време на блиц контрола в Народното събрание Радев коментира и състоянието на българските служби за сигурност.

Повод за разговора стана въпрос на депутата от „Демократична България“ и зам.-председател на парламента Атанас Атанасов за мерките за повишаване на тяхната надеждност и ефективност. Атанасов посочи, че според проучване на авторитетно френско издание българските служби са получили нулева оценка по тези показатели.

Оценка за работата на службите

Радев заяви, че от години следи докладите за работата на службите и обърна внимание на проблема с некомплекта в Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР). По думите му службата е финансово обезпечена, но високите критерии за постъпване и работа са сред причините за недостига на кадри.

Премиерът защити работата на българските служби, като посочи, че помощник-генералният секретар на НАТО е дал изключително висока оценка както на ДАР, така и на ДАНС.

Радев заяви, че именно на тази оценка се базира, като добави, че и други лидери и партньори са се изказвали положително за работата на българските служби.

Висока оценка за ДАНС

По думите му особено високо се оценява работата на ДАНС по специфични направления и по отношение на определени държави. Партньорските служби ценят информацията, която получават, както и взаимодействието с българските структури.

Въпреки положителните оценки Радев подчерта, че службите имат нужда от промяна. Той съобщи, че вече е дал необходимите указания и е започнал процес на дълбока трансформация, която ще бъде както структурна, така и функционална.

„Аз съм дал указания и в момента тече процес на дълбока трансформация в нашите служби – и структурна, и функционална“, каза Радев.

Премиерът изрази очакване в най-скоро време ръководителите на службите да запознаят парламента с конкретните промени, които предстои да бъдат предприети.