04.09.2026 | 12:35

Доживотен затвор за сириеца, който уби с автобус двама бургаски полицаи

Апелативният съд увеличи присъдата му от първата инстанция, която беше 20 години затвор

Омар Аднан

Апелативният съд в Бургас постанови доживотен затвор за сирийския гражданин Омар Аднан, причинил катастрофата на кръстовището „Трапезица“, при която през 2022 г. загинаха двама полицаи.

Според съда наложените на първа инстанция 20 години затвор не съответстват на тежестта на престъплението. Затова присъдата е изменена на доживотен затвор. Решението на Апелативния съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.

Тежкият инцидент стана на 25 август 2022 г. Тогава подсъдимият е управлявал пътнически автобус, в който са се придвижвали още 48 чужди граждани, 47 от които са се качили в автобуса на 24.08.2022 година вечерта в гориста местност в района на град Малко Търново. Те са проникнали на българска територия в нарушение на закона.

Превозното средство се е движило в посока Бургас като по пътя си Аднан не се е подчинил на два пъти на сигнали подадени със „стоп“ палка от служители от ГПУ Малко Търново и ГПУ Бургас. Веднъж на КПП на с.Крушевец и веднъж на КПП „Пода“. Той многократно не се е подчинил и на сигнали, подавани от полицейски автомобил, преследващи автобуса в движението му към и в Бургас.

След навлизане на автобуса в града служителите от „Гранична полиция“ се свързали с колегите си от ОД на МВР-Бургас, за да предупредят за идващия автобус. Пръв на сигнала се отзовавал патрулът на загиналите полицейски служители. Автомобилът им е бил с включена светлинна сигнализация и оборудван с всички необходими реквизити. Полицейските служители са били на кръстовище с кръгово движение „Трапезица“, за да спрат пътническия автобус.

Вместо да спре автобусът плавно в най-дясната част на платното за движение Омар Аднан продължил с превишена скорост от около 78 км/ч и без да натиска спирачки навлязъл в кръговото кръстовище, целейки да избегне спиране на автобуса, в резултат на което предизвикал пътнотранспортно произшествие с полицейския автомобил.

При удара загинаха на място двамата служители на Първо районно управление в Бургас – Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитвали да спрат автобуса. Максимално позволената скорост на преминаване през кръговото кръстовище е 40 км/ч.

Според Апелативния съд случилото се не може да бъде определено като резултат от еднократно нарушение или моментна грешка на водача. Катастрофата е била предшествана от продължително и опасно поведение. Подсъдимият последователно отказвал да спре, движел се с висока скорост и възпрепятствал полицейските автомобили, които се опитвали да го изпреварят.

Съдът отчита и огромния риск, на който са били изложени 47-те пътници в автобуса, сред които жени и деца. Част от тях се намирали на пода и между седалките, без да имат възможност да бъдат обезопасени. Опасност е била създадена и за останалите участници в движението.

В решението си Апелативният съд приема, че смъртта на двамата полицаи е причинена умишлено при евентуален умисъл, като определят случая като особено тежък. Като утежняващи обстоятелства са посочени още неправоспособността на водача, липсата на реакция за спиране след първия удар и последвалото му бягство.