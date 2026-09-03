03.09.2026 | 10:18

Президентът на народа вади над 3 млн. евро за изборите

Той вече грее от десетки билбордове в страната и обикаля по пътищата заедно с екипа си, за да спечели преднина пред конкурентите

Иван Христанов ще похарчи поне 3 милиона евро от семейните авоари за изборите на 25 октомври, твърдят запознати с подготовката на кампанията му.

Президентът на народа, както сам се нарича ексцентричният политик, вече грее от десетки билбордове в страната и обикаля по пътищата заедно с екипа си, за да спечели преднина пред конкурентите. Предстоят платени медийни публикации и бюджет за инициативния комитет и структурите на партията му „Единение“, които да убеждават електората да гласува за него.

Иван Христанов изгря на политическата сцена като депутат на „Продължаваме промяната“, беше зам.-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков, но се скараха заради лабораторията на ГКПП „Капитан Андреево“ и ги напусна със скандал. Основа си своя партия, а в служебния кабинет на Андрей Гюров стана министър и натрупа още повече популярност. Въпреки това „Единение“ участва на парламентарните избори с други партии като Антикорупционен блок.

Тогава ползваха лика му напук на всякакви закони, въпреки че беше един от служебните министри, които трябваше да ни осигурят честни избори. В крайна сметка само 19 хиляди души повярваха на Антикорупционния блок, което прави 0,5% от всички гласове. Христанов обаче не се отказва от политиката и още е убеден, че ще отиде на балотаж като кандидат-президент и ще спечели.

Иначе кандидатът за президент от народа е един от малкото политици, които не крият богатството си. Още през 2001 става основател на високотехнологичната компания „Джет Финанс“, която въвежда иновации в кредитирането. За 6 години фирмата се разраства до близо 3000 служители и издава облигации на Лондонската фондова борса. Там е забелязана от френската банка „Би Ен Пи“, която купува фирмата на Христанов.

Сделката е тайна, но в бизнес средите се говори за близо 50 милиона евро, които влизат по личните сметки на бъдещия политик. После става партньор в два инвестиционни фонда и печели повече от добре с парите, които получава от продажбата на бизнеса си. Неслучайно е един от най-щедрите спонсори на „Продължаваме промяната“ в началото, а след това сам финансира и собствената си партия, както и кампанията си за президентските избори. Иван живее с мисията да бъде полезен на обществото, след като е постигнал успехи в бизнеса и харчи собствените си пари. Наивен е, ексцентричен и това му играе лоша шега. Иначе никой не може да го уличи в корупция, защото е осигурил и внуците си, коментира пред „Филтър“ негов сподвижник от близкото минало. Според него не е честно Христанов да бъде конкурент на Андрей Гюров на 25 октомври, защото точно той го е направил министър и са били в един екип, а сега ще се изправят един срещу друг в борба за едни и същи гласове.

Днес Христанов не управлява фирми, но печели милиони от дивиденти. Съпругата му Ива също се занимава с бизнес, парите от който засега също се вливат в политическите амбиции на мъжа й.