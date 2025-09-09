09.09.2025 | 22:10
Дебелоочие по прокурорски
От средата на август алкохолизиратата Цветанка Гетова отново е шеф на Районна прокуратура-Варна
Свързани новини
Прокурорска обедна почивка: Шест пъти ракия, два пъти уиски и две бири
Прокуратурата осъдена за полицейската инсценировка със скъсан пагон

Помните ли полицая със скъсания пагон? Онзи същия началник на 1 РПУ – София, който Господарите разкрихме в опит да накисне двама младежи, че са скъсали пагон на негов колега, като после записи от камерите в районното доказаха, че полицая сам си е увредил униформата, за да МОЖЕ да се образува наказателно производство срещу децата?

Е, онзи същия Никола Панчев беше „уволнен“ от 1 РПУ – София и назначен за шеф на ОДМВР – Добрич. И в момента си почива в прогимназията на Пламенка Димитрова в Евксиноград.

Вече „бившият директор на ОД МВР – Добрич Никола Панчев е декларирал пред Антикорупционната комисия три банкови кредита на името на Пламенка Димитрова на обща стойност около 760 000 лв. Според регистрите тя е управител на „Залива 47-СП“ АД – фирмата, която доставя храна за училища и болници.“ Да, същата „нещастна“ Пламенка, за чийто нарушения за над 550 000 лв. прокуратурата загуби официален доклад с доказателства изготвен от АДФИ!

Да, същата прокуратура, която отвлече Благомир Коцев.

А спомняте ли си как спипаха пияна в работно време една варненска шефка на Районна прокуратура?

„На 13 март Гетова и Даскалова били на работа. В 13,38 ч. същия ден те пристигнали със служебен автомобил на Района прокуратура в заведение в морския град, където си поръчали храна и напитки.

След сигнал за това, че прокурори на ръководни позиции употребяват алкохол в работно време извън прокуратурата, в 15 30 ч. на място в заведението извършили лична проверка прокурор от Апелативна прокуратура във Варна и прокурор от Окръжна прокуратура. Те установили, че до 15.30 ч. прокурорите Гетова и Даскалова изпили общо 6 ракии, 2 уискита и 2 бири.

Въпреки че поведението им е установено от прокурори от Апелативна прокуратура-Варна и Окръжна прокуратура – Варна, двете прокурорки не се трогнали, а си поръчали допълнително по една бира и продължили пребиваването си в ресторанта, където останали до около 21 ч.“

Да, същата прокурор Гетова, която: „5-6 души – полицаи и две прокурорки във Варна – Антоанета Томова и Цветанка Гетова, са за затвора, говоря за моя казус. Не очаквам обаче униформените да бъдат осъдени, най-много да получат минимални наказания. Казусът с мен стана широко публично достояние чрез „Господари на ефира“. Затова и Манушкина и Танев вече са обвиняеми за лъжесвидетелство. За да бъдат спасени прокурорките.“ – Лъчезар Братоев.

„Варненецът бил оправдан от Районния съд, а оправдателната присъда била потвърдена с решение на Варненския окръжен съд. Срещу полицейските служители е образувано досъдебно производство по описа на Окръжния следствен отдел, което е приключило с мнение за предаването им на съд. Двамата обвиняеми са с чисто съдебно минало. Интересен е фактът, че междувременно Йорданка Манушкина е била преместена в Гранична полиция – Летище Варна.“

И още малко: „Бившата ръководителка на Районната прокуратура във Варна Цветанка Гетова и заместничката ѝ Милена Даскалова днес бяха наказани за втори път, след като миналата година бяха освободени от ръководните им постове заради пиене в работно време. Прокурорската колегия днес реши да накаже Гетова със забележка, а Даскалова с намаляване на заплатата с 10% за една година за недопустимо поведение към свидетелка. Такова е било и предложението на дисциплинарния състав. В момента двете са редови прокурори в РП – Варна.“

И „Finale Grande“: „От средата на август Цветанка Гетова отново е шеф на Варненската районна прокуратура, потвърди говорителката на местната прокуратура пред Mediapool. За по-малко от една година срещу прокурор Гетова бяха образувани две дисциплинарки за тежки провинения. И двете производства бяха инициирани от главния прокурор Сотир Цацаров. Връщането ѝ на ръководна позиция е показателно как отговорните институции действат при подобни случаи.“

Къде почнах, къде стигнах? До Русе.

Борис Касиков

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране