09.09.2025 | 22:10

Дебелоочие по прокурорски

От средата на август алкохолизиратата Цветанка Гетова отново е шеф на Районна прокуратура-Варна

Помните ли полицая със скъсания пагон? Онзи същия началник на 1 РПУ – София, който Господарите разкрихме в опит да накисне двама младежи, че са скъсали пагон на негов колега, като после записи от камерите в районното доказаха, че полицая сам си е увредил униформата, за да МОЖЕ да се образува наказателно производство срещу децата?

Е, онзи същия Никола Панчев беше „уволнен“ от 1 РПУ – София и назначен за шеф на ОДМВР – Добрич. И в момента си почива в прогимназията на Пламенка Димитрова в Евксиноград.

Вече „бившият директор на ОД МВР – Добрич Никола Панчев е декларирал пред Антикорупционната комисия три банкови кредита на името на Пламенка Димитрова на обща стойност около 760 000 лв. Според регистрите тя е управител на „Залива 47-СП“ АД – фирмата, която доставя храна за училища и болници.“ Да, същата „нещастна“ Пламенка, за чийто нарушения за над 550 000 лв. прокуратурата загуби официален доклад с доказателства изготвен от АДФИ!

Да, същата прокуратура, която отвлече Благомир Коцев.

А спомняте ли си как спипаха пияна в работно време една варненска шефка на Районна прокуратура?

„На 13 март Гетова и Даскалова били на работа. В 13,38 ч. същия ден те пристигнали със служебен автомобил на Района прокуратура в заведение в морския град, където си поръчали храна и напитки.

След сигнал за това, че прокурори на ръководни позиции употребяват алкохол в работно време извън прокуратурата, в 15 30 ч. на място в заведението извършили лична проверка прокурор от Апелативна прокуратура във Варна и прокурор от Окръжна прокуратура. Те установили, че до 15.30 ч. прокурорите Гетова и Даскалова изпили общо 6 ракии, 2 уискита и 2 бири.

Въпреки че поведението им е установено от прокурори от Апелативна прокуратура-Варна и Окръжна прокуратура – Варна, двете прокурорки не се трогнали, а си поръчали допълнително по една бира и продължили пребиваването си в ресторанта, където останали до около 21 ч.“

Да, същата прокурор Гетова, която: „5-6 души – полицаи и две прокурорки във Варна – Антоанета Томова и Цветанка Гетова, са за затвора, говоря за моя казус. Не очаквам обаче униформените да бъдат осъдени, най-много да получат минимални наказания. Казусът с мен стана широко публично достояние чрез „Господари на ефира“. Затова и Манушкина и Танев вече са обвиняеми за лъжесвидетелство. За да бъдат спасени прокурорките.“ – Лъчезар Братоев.

„Варненецът бил оправдан от Районния съд, а оправдателната присъда била потвърдена с решение на Варненския окръжен съд. Срещу полицейските служители е образувано досъдебно производство по описа на Окръжния следствен отдел, което е приключило с мнение за предаването им на съд. Двамата обвиняеми са с чисто съдебно минало. Интересен е фактът, че междувременно Йорданка Манушкина е била преместена в Гранична полиция – Летище Варна.“

И още малко: „Бившата ръководителка на Районната прокуратура във Варна Цветанка Гетова и заместничката ѝ Милена Даскалова днес бяха наказани за втори път, след като миналата година бяха освободени от ръководните им постове заради пиене в работно време. Прокурорската колегия днес реши да накаже Гетова със забележка, а Даскалова с намаляване на заплатата с 10% за една година за недопустимо поведение към свидетелка. Такова е било и предложението на дисциплинарния състав. В момента двете са редови прокурори в РП – Варна.“

И „Finale Grande“: „От средата на август Цветанка Гетова отново е шеф на Варненската районна прокуратура, потвърди говорителката на местната прокуратура пред Mediapool. За по-малко от една година срещу прокурор Гетова бяха образувани две дисциплинарки за тежки провинения. И двете производства бяха инициирани от главния прокурор Сотир Цацаров. Връщането ѝ на ръководна позиция е показателно как отговорните институции действат при подобни случаи.“

Къде почнах, къде стигнах? До Русе.

Борис Касиков