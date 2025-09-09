Деиндустриализация е голямата цел на зелените активисти

„Видяхте ли зелените активисти да се включат в гасенето на пожари?“ Този въпрос зададе инж. Чавдар Стойнев по повод обвиненията за бездействие и факта, че се сезира Брюксел.

Ето как ние „бездействаме“ през последните 5 години:

1. Инвестирахме в изграждане на трасе около 2 км за природен газ, което е в крайната си фаза. С негова помощ ще заменим мазута при разпалване на съоръженията и ще направим възможни инвестициите в газови двигатели.

2. Изградихме фотоволтаичен парк, който в крайната си фаза е с мощност 100 мегавата върху стария рекултивиран сгуроотвал, без да бъде засегната и метър плодородна земя. С негова помощ ще бъде произвеждан водород, който ще бъде важен за диверсификацията на суровинния микс. В ход са преговорите и проектите за хибриден двигател, който ще ползва природен газ и водород.

3. Инвестирахме в газови когенерационни двигатели, които днес на площадката на ТЕЦ „Бобов дол“ и с тяхна помощ ще се заменят част от въглища с природен газ.

4. След като заменихме 20% от въглищата с биомаса, инвестирахме в инсталация за биогаз, която ще ни позволи да увеличим ефективното оползотворяване на още биомаса.

5. В ход е и процедурата за изграждане на батерийно стопанство в близост до ФЕЦ “Бобов дол”.

Цялото „бездействие“ се случи с помощта на наши партньори и собствено финансиране, без нито лев от грантове и европейски фондове.

Тук дори не споменаваме десетките дарения, част от социалната ни програма, милионите внесени данъци, които са важни за развитие на общините, запазените работни места, съвместните програми с учебните заведения…

Днес отново обвиняват както ТЕЦ “Бобов дол”, така и институциите в бездействие при това за период 5 до 7 години по-ранно (2018-2020 г.).

Нима всички тези проекти днес щяха да са с видимо приближаващи крайни срокове или вече реализирани, ако тогава или сега бездействахме?

Опитите на зелените активисти за деиндустриализация на България може да изглеждат упорити и креативни, но те са пагубни за нашата икономика. Аргументите са удобно подредени, за да всяват страх и паника, а финансирането на акциите им е от нашите европейски бюджети.

Това са пари за пропаганда срещу много свършена работа и инвестиции със собствени средства.

Докато ние, институциите и доброволци гасяхме пожарите, възникнали на площадката в ТЕЦ “Бобов дол”, те се редяха с телефони и камери да снимат и да пълнят социалните мрежи със загрижени коментари за бедствие.

Обвиненията за бездействие са точно такова действие. Докато ние работим и инвестираме, те се опиват да обезценят усилията на цялата индустрия.

Обвиненията в бездействие са грозна манипулация, мотивирана от порочна цел – да се ликвидира производство, което е гръбнакът на българската енергетика.