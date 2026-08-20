20.08.2026 | 17:20
Демерджиев за полетите: Българската прокуратура да покаже за кого работи
СГП и Емилия Евро Русинова да покажат, че търсят справедливост, а не “замитане” под килимчето

Вътрешният министър Иван Демерджиев излезе с официална позиция и е категоричен, че е дошло времето прокуратурата да покаже за кого работи.

„Софийската градска прокуратура изиска и получи всички материали по преписката на ГДБОП, по която се проверяват данните за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат. Преписката беше образувана по сигнал. Твърдо вярвам, че проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят. Точно така действа ГДБОП в случая”, се казва в официалната позиция на Демерджиев.

Според него вече идва момент, в който Софийската градска прокуратура трябва да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички.

“Надявам се на бързи действия по разследването. Надявам се, СГП да покаже, че търси справедливост, а не “замитане” под килимчето. За съжаление, към момента нямам големи основания за тези надежди. Защо?”, пита вътрешният министър и добавя: “Защото в Софийска градска прокуратура е образувано и следствено дело дали служителите на ГДБОП не са превишили правомощията си като са проверявали лице с имунитет. Разпитвани са служители. Ръководството на МВР стоим зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно.

А прокуратурата?!”, се казва още в съобщението на Демерджиев.

Софийска градска прокуратура все още се ръководи от скандалната Емилия Русинова,, за която се появиха доказателства, че работиза съдебния афеист Пепи Еврото.

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