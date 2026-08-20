20.08.2026 | 16:59

Морето край село Крапец взе 3 жертви

Неохраняемият плаж е един от най-красивите на българското Черноморие

Трима души са се удавили през изминалия уикенд по Северното Черноморие, съобщиха от МВР. По информация на Про Нюз Добрич и трите трагични случая са от събота в района на село Крапец, община Шабла, предаде Про нюз Добрич.

Загиналите са трима румънски граждани – мъже, на 59, 44 и 34 години. Инцидентът е станал на неохраняем плаж.

По предварителна информация трагедията се е разиграла при изключително бурно море. Тримата мъже са влезли във водата заедно и не са успели да излязат на брега.

Според разкази от района, които към момента не са официално потвърдени от институциите, инцидентът е започнал, след като момиче е изпаднало в затруднение във водата. Бил е хвърлен спасителен пояс, след което тримата мъже са влезли в морето, за да помогнат. Те обаче също били повлечени от бурните води и загубили живота си.

Според местни жители това са първите случаи на удавяне в района на Крапец през тази година, който е един от най-красивите и дивите по българското Черноморие. Но и много опасен.