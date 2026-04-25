25.04.2026 | 9:52

Десислава Атанасова летяла с Пеевски до Истанбул и Дубай?

От "Да, България" алармират, че водачът на ДПС не е декларирал кой и как финансира многобройните му частни полети в чужбина

„Да, България“ ще поиска анкетна комисия в новия парламент да провери как Делян Пеевски финансира частните си полети в чужбина, както и други несъответствия в имуществените декларации на водача на ДПС. Това стана ясно на пресконференция в централата на партията.

Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев потвърдиха, че сезират прокуратурата по разследването на BIRD „Чолаковгейт: Правосъдие срещу пари“, свързано с бившия председател на Върховния административен съд Георги Чолаков.

Божанов обаче цитира и друга медия: „От медийна публикация става ясно, че Пеевски е използвал многократно частен самолет, за да пътува извън страната. Това не е декларирано в неговите декларации. То не съвпада със средствата, които е декларирал в декларациите.“

Божанов припомни и за подадения от тях преди няколко месеца сигнал към прокуратурата за несъответствие на средствата, които Пеевски е получавал от своите фирми, и това, което е декларирал пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК). “Прокуратурата смачка това дело. Тя образува досъдебно производство и след това го прекрати много бързо, за да не можем да обжалваме“, каза Божанов.

Сега обаче това дело можело да бъде отворено. „Разбира се, новият изпълняващ функциите главен прокурор отново е човек на Пеевски, но рано или късно ще се стигне до главен прокурор, който би отворил това дело. И като го отвори, трябва да разследва и още: тези частни самолети чии са, къде е ходил той, защо не ги е декларирал, откъде са средствата за тях, кои хора са пътували вътре“, смята съпредседателят на „Да, България“.

„В разследването става ясно, че според информация на МВР в този самолет в единия от случаите е пътувал конституционен съдия от действащия Конституционен съд. Ако това е така, въпросният конституционен съдия трябва незабавно да си подаде оставката, защото това е ужасен конфликт на интереси. Неведнъж сме ви информирали, че Пеевски влияе на Конституционния съд и на неговите решения и това е само една от индикациите за това“, добави Божидар Божанов.

Конституционният съдия, за когото Божанов говори, е Десислава Атанасова, която бе дългодишен председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Полетите й с Пеевски били до Истанбул и Дубай.

Другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви от своя страна: „Ние ще инициираме изслушване на вътрешния министър Емил Дечев, за да разберем цялата истина, включително това дали бизнесмени като Валтер Папазки са предоставяли самолетите си на Делян Пеевски. Ще искаме и временна комисия в Народното събрание за установяване на всички факти и обстоятелства около финансирането и около възможностите на Пеевски да пътува с частни самолети тогава, когато той е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“ и на практика дори не трябва да може да си купи и хляб от „Кауфланд“ с кредитна карта.“

МИГNews.info писа първи преди няколко години за странната романтична връзка на Десислава Атанасова с Делян Пеевски.