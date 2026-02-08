Десните партии масово приветстваха избора на Крум Зарков за лидер на БСП

Политици от ПП-ДБ и „Спаси София“ поздравиха първи новия лидер на БСП Крум Зарков.

„Аз лично имам много добри впечатления от Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП“, написа във Facebook профила си бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.

„Поздравявам Крум Зарков и му желая много късмет, защото претворяването на БСП в истинска модерна левица, която е независима от Пеевски и тайни договорки, компромати и алчност за власт и пари, ще е трудна и дълга задача“, написа във Фейсбук Лена Бориславова. Тя посочва, че са малко кадърните, които могат да го направят. „Един от тях е Крум Зарков, но той сам няма да бъде достатъчен“, коментира Бориславова, която обяви оттеглянето си от листите на ПП-ДБ.

Бившият колега на Зарков от парламентарната група на БСП Явор Божанков също не спести похвалите. Божанков, който няма да намери място в листите на ПП отбелязва, че Зарков поема БСП в тежък момент, но „именно в криза се раждат лидерите“. Божанков припомня напускането на Президентството от новия лидер на БСП, както и отказа му като народен представител да гласува за връщането на хартиената бюлетина.

„Гордея се, че съм работил с такъв човек. И въпреки че пътищата ни се разделиха, а разбиранията ни за политика се отдалечиха, храня уважение към държавници, които имат мнение, смелост да го отстояват“, написа Божанков в социалните мрежи.

Манол Пейков пък разказва случка от първия си мандат като депутат, когато се оказало, че единственият народен избраник извън ПП-ДБ, който подел разговор с него на тема литература, бил именно Крум Зарков. „За мен това е добра новина. Българското ляво – и българската политика изобщо – имат остра нужда от почтени хора с прогресивно мислене“, пише Пейков, който определя новия председател на социалистите като „свестен, възпитан, мислещ и прогресивен човек“.

Борис Бонев също се присъедини към поздравите. Лидерът на „Спаси София“ пише, че от много години познава лично Крум Зарков и му пожелава успех в реформирането на БСП.

„Пред него стои много трудна задача да реформира партия, затънала до шията в зависимости от Пеевски, Борисов и други икономически интереси. Познавам Крум от години и знам, че ако има някой, който може да постигне тези реформи – това е той“, написа във Фейсбук Бонев.

Към поздравленията, но доста по-умерено се включи и ГЕРБ. „Пожелавам успех на Крум Зарков. Ние никога не коментираме вътрешнополитическите въпроси на други партии. В случая, мога само да кажа, че го поздравявам. Той е човек, който има правна експертиза, има институционален опит – това винаги е добре за политиката“, заяви пред журналисти заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.