22.08.2025 | 21:44

Дете оцеля след зловещ токов удар на детска площадка

От община Варна не откриха проблеми със стълбовете, но увериха, че продължават да проверяват

Ток от електрически стълб за осветление е ударил дете във Варна, то е в добро състояние, няма опасност за живота му, но има изгаряния по ръцете, каза на извънреден брифинг в общината заместник-кметът ѝ Илия Коев.

„Инцидентът е станал снощи в близост до детска площадка, а сигналът е подаден на тел.112. На мястото веднага е изпратен екип“, обясни Коев. По думите му в момента всички стълбове са проверени.

12-годишният Димитър Иванов бил с по-малкия си брат, който станал и свидетел на инцидента. Момчето се хванало за осветителен стълб, докато играело на детска площадка, според БНТ. В същия момент започнало да се тресе, паднало на земята и получило гърч.

Братчето му се обадило на родителите им. Детето е прието във варненската болница „Света Марина“ с изгаряния на едната ръка.

„При снощната проверка не е установено да има стълбове с утечки на ток и с някакви други проблеми. Днес е направена повторна проверка, разширен е периметърът до 50 стълба. При разклащане на единия от тях, по информация на управителя на фирмата, която поддържа осветлението в района, се е установила утечка на ток в стълба“, обясни заместник-кметът.

Той допълни, че утечката е отстранена и в момента няма нито един стълб с проблеми, има издадени протоколи за абсолютно всички проверени.

Коев каза още, че всяка седмица на оперативка се разпорежда на районните кметове да правят проверки чрез техните дирекции, които се занимават с инженерна инфраструктура и с поддръжката, и да пишат протоколи при нередности, за да бъдат отстранени, ако има такива.