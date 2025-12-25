25.12.2025 | 14:34

Дни преди еврото: Изкарахме парите от дюшеците и бурканите

Депозитите преминаха границата от 100 млрд. лева, показва статистиката на БНБ

Поставихме рекорд на депозитите на домакинствата в българската банкова система. Сумите преминаха границата от 100 млрд. лева.

Данните на Българската народна банка (БНБ) към края на ноември показват суми, достигащи 100,88 млрд. лева (45,9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт), като нараства с приблизително 2,9 млрд. лева спрямо преходния месец октомври.

На годишна база сумата бележи ръст от 15,8 на сто, което в номинално изражение възлиза на около 13,7 млрд. лева. За сравнение, към края на ноември 2024 година депозитите на домакинствата у нас са достигали 87,105 млрд. лева.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 48,619 млрд. лв. (22,1 процента от БВП) в края на ноември 2025 година, като се увеличават на годишна база с 8,9 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 19,6 на сто на годишна база през ноември 2025 година и в края на месеца достигат 4,592 млрд. лева (2,1 процента от БВП).

Като цяло депозитите на неправителствения сектор в България достигат 154,09 млрд. лева към края на ноември 2025 година, което се равнява на 70,2 процента от прогнозния БВП. На годишна база те нарастват с 13,6 на сто.

Част от търговските банки обявиха премахване на банковите такси за определен период от време през 2025 г. при внасяне на левове по сметка на каса или чрез банкомат, като тези средства ще бъдат автоматично превалутирани в евро след присъединяването към еврозоната, уточняват още от БНБ.