21.09.2026 | 10:41

Украйна губи рекордните 27 000 убити и ранени месечно заради новата руска стратегия. Предстои ѝ катастрофална зима

Русия не демонстрира готовност дори за ограничено прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура, още по-малко за пълно примирие

Полският премиер огласи от парламентарната трибуна данни, които по думите му са получени от украинската страна. Доналд Туск предупреди, че Русия преминава към нова стратегия с реактивни дронове и непрекъснати удари по големите градове, складовете и железопътната мрежа на Украйна. Украинската армия губи около 27 000 убити и ранени военнослужещи месечно – най-високото равнище от началото на войната. Това заяви полският премиер Доналд Туск на 17 септември от трибуната на Сейма.

„Напоследък всеки месец убитите и ранените са 27 000 души. Това, за съжаление, е рекорд за тази война“, каза Туск, позовавайки се на информация, получена от украинските партньори на Полша.

При запазване на подобен темп общият брой на убитите и ранените би достигнал приблизително 324 000 души за една година. Туск предупреди, че при такава тенденция предстоящата зима може да се окаже „катастрофална“ за Украйна.

Числото от 27 000 души не означава 27 000 загинали. Туск говори за общ брой убити и ранени, без да посочва какво е съотношението между двете категории. Част от ранените могат да се върнат на служба след лечение, поради което данните не могат автоматично да бъдат приемани като окончателно извадени от строя военнослужещи.

Полският премиер не разкри и начина, по който украинската страна е изчислила загубите. Киев по правило не публикува редовни и подробни данни за жертвите сред въоръжените си сили, а независимата проверка на числата остава изключително трудна. Полското издание Gazeta.pl отбелязва, че това е едно от най-конкретните публични изявления по темата, направено от ръководител на държава от НАТО. Gazeta.pl

По-ранна оценка на Центъра за стратегически и международни изследвания, цитирана от Associated Press, поставяше общите украински загуби към началото на 2026 г. в диапазона между 500 000 и 600 000 убити и ранени, включително до 140 000 загинали. Това са приблизителни оценки, а не официално потвърдена статистика. Associated Press

Новата руска стратегия

Туск постави увеличаването на загубите в контекста на промяна в руската военна стратегия. По думите му Москва започва масово да използва ново поколение реактивни безпилотни апарати, които се движат значително по-бързо от обикновените дронове, летят на голяма височина и се спускат към целта непосредствено преди удара.

Тези характеристики съкращават времето за реакция на украинската противовъздушна отбрана и затрудняват прихващането. Туск призна, че малко европейски държави разполагат с достатъчно средства за ефективна защита срещу подобни апарати, включително Полша.

Според информацията, представена от него, Москва цели да нанесе максимални поражения на украинската икономика, логистика и отбранително производство. Очакват се продължителни и интензивни атаки срещу шест големи украински града, както и срещу:

– складове с продукция и оборудване, необходими за отбраната;

– железопътни линии, гари и логистични възли;

– пътища и гранични пунктове;

– енергийна и промишлена инфраструктура.

Независимо от изявлението на Туск, „Файненшъл таймс“ също съобщава за засилена руска кампания срещу украински складове, разпределителни центрове, железопътна инфраструктура, предприятия и горивни обекти. Financial Times

Опасност и за държавите от НАТО

Полският премиер предупреди, че при увеличаване на броя и интензивността на атаките нараства и рискът руски дронове или ракети да навлязат на територията на една или повече страни от източния фланг на НАТО.

Според Туск Москва може да представи подобен инцидент като случайност, дори ако бъдат нанесени материални щети. Целта, по думите му, би била да се провери готовността на НАТО за реакция и да се предизвикат разногласия между съюзниците. За подобен сценарий съобщи и Associated Press. Associated Press

Полша вече разполага допълнителни системи за противовъздушна отбрана около шест гранични пункта с Украйна. Подготвят се още команден пункт, радари и инженерни подразделения, които при необходимост да ремонтират железопътни линии и летищна инфраструктура.

Москва не показва готовност за примирие

Според Туск Русия не демонстрира готовност дори за ограничено прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура, още по-малко за пълно примирие. Полският премиер смята, че Кремъл разчита зимните атаки да отслабят критично украинската икономика, снабдяването и способността на Киев да продължава войната.

Ден след изявлението си в Сейма Туск посети Украйна. На 18 септември той обяви, че Полша се присъединява към международната коалиция за разработване на по-достъпна противобалистична система, която да служи като алтернатива на скъпите ракети за комплексите Patriot. Варшава подготвя и нов пакет военна помощ за Киев. Reuters

Данните за 27 000 убити и ранени месечно остават твърдение на Туск, основано на информация от украинската страна. Те не са публикувани официално от Киев и към момента не могат да бъдат потвърдени независимо. Ако са точни обаче, показват, че войната навлиза в още по-тежка фаза на изтощение, при която недостигът на хора може да се окаже също толкова решаващ, колкото недостигът на оръжие и боеприпаси.