21.09.2026 | 10:24

Политици от ГЕРБ и ИТН изплуваха в „МантинелиГейт“, с пари със сакове плащали полетите на Пеевски

Според разследващия журналист Димитър Стоянов освен Делян Пеевски и Владислав Горанов били замесени Станислав Иванов и Антон Адамов

Имената на още двама политици изплуваха от МантинелиГейт. Разследващият журналист Димитър Стоянов посочи Станислав Иванов от ГЕРБ и бившият народен представител от „Има такъв народ“ Антон Адамов, че са замесени. В интервю по Вайбър за „Здравей, България“ по Нова телевизия той коментира скандала като намекна, че дори Бойко Борисов бил обвързан.

След като водещата Мирослава Иванова цитира вътрешният министър Иван Демерджиев, според когото и Бойко Борисов има връзка, журналистът от Bird каза, че след като Владислав Горанов е все още депутат от ГЕРБ, било очевидно, че и лидерът на партията също бил замесен с възлагането на тези обществени поръчки.

Няма логика километър магистрала да струва колкото в Германия при условие, че качеството на изграждането е инфраструктурата е много различно, добави той.

Според разследващия журналист има връзка и между наш посланик и неговия баща. „Виждаме свързаност между политици с фирмите, които участват в обществени поръчки за доставка на мантинели. Става въпрос за депутати от различни политически партии“, заяви Стоянов.

„Антон Адамов е свързан с компания, която има връзки с фирмите за доставки на мантинели, а Станислав Иванов чрез „Д.Ходинг“, уточни той.

„В България има своеобразен монопол на доставките на мантинели. Този пазар е запазен за 2-3 компании, които овладяват основния брой обществени поръчки“, коментира журналистът, а след като водещият Виктор Николаев го пита дали може да се каже, че властта дава обществените пари, за да има т.нар. връщанка, припомни, че лотове на магистрала „Хемус“ дори не бяха отчуждени.

„Нали разбирате, че ако някои от нас има по сметката си над 1 млн. евро, не може да ги изтегли без предварителна заявка. Когато става въпрос за пътно строителство, няма никакъв проблем да се теглят крупни средства, да се поставят в сакове и това да се представя като нормална търговска практика“, заяви Стоянов.

Попитан дали с парите от саковете ли са плащани полетите на Делян Пеевски той отговори, че само може да предполага.

Председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев пък заговори и за купени хотели с парите от мантинелите.

„Изненада ме това, че много елементарно са направени нещата. Тази фирма, която печели добре от обществените поръчки, изгражда свои заводи, разширява си мощностите и виждаме, че с огромните средства, могат да си извадят парите начисто и да си купят самолети. На кого ще ги дадат тези пари-дали под масата или над нея си е тяхна работа“, каза той в „Здравей, България“.

„Цените са много повишение, а качеството не е на нужната висота. През тези мантинели се минава така все едно не сте разбрал, че сте ги срязали“, добави той.

„Предполагам, че министър Шишков ще направи още един раздел в наредбата за стоманобетонни ограничителни системи и се надявам и възложителите да започнат да ги поръчват. Досега беше най-лесно на проектантите. Имат си готов проект“, заяви инж. Ишев.

„Цените на стоманата се вдигнаха много след войната в Украйна. Печалбите обаче са огромни, за да може да си купуват хотели, самолети.“, добави той.

„Цените са едни и същи, но стоманобетонните са много по-дълготрайни и по-рядко биват удряни от превозните средства. Наблюдаваме го по магистралите, където са слагани в други държави. Виждаме, че по тях няма сериозни поражения и са много по-дълготрайни“, каза още председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт.