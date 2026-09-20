20.09.2026 | 14:15
КЗП прави „табло на срама“ за хипермаркети със завишени цени
Целта е да се създаде репутационен натиск върху веригите, казва шефът на комисията Мая Манолова

КЗП ще прави „табло на срама“ за това в кои магазини се продават продукти със завишени цени, заяви пред Би Ти Ви новият председател на КЗП Мая Манолова.

„Задачата, с която съм натоварена, поемайки Комисията за защита на потребителите (КЗП), е много ясна – действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените. Ще съдействаме и чрез едно „табло на срама“ за това в кои магазини кои продукти се продават значително над справедливата стойност с цел да се получи търсеният ефект – репутационен натиск върху веригите. С една дума – да се засрамят от надценките“, заяви Манолова.

По думите ѝ това ще се случи в момента, в който окончателно бъде приета методиката за справедливата стойност. „Ще направя всичко възможно това да се случи максимално бързо. Моята задача, изведена пред скоби, е справедлива стойност, „табло на срама“ и санкции, които КЗП да може да налага. Тези санкции да са подобни на санкциите, предвидени в Закона за защита на конкуренцията – процент от оборота“, посочи Манолова. Тя изрази надежда това да се случи в следващите два месеца и до Нова година от дейността на КЗП за овладяване на цените на храните да има конкретни резултати.

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