04.09.2026 | 13:09

Иво Христов към ДБ: Троловете ви прогониха хората!

Вицепремиерът повтори, че националното радио не е обективно и е под влиянието на групировката около Иво Прокопиев

Остър сблъсък между вицепремиера Иво Христов и съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов избухна по време на блицконтрола в Народното събрание. Христов повтори от парламентарната трибуна критиката си към БНР и отправи тежки обвинения към „Демократична България“, като заяви, че „ордите от тролове“ на формацията са деформирали публичния дебат и са прогонили хората от социалните мрежи. Божанов настоя вицепремиерът да посочи конкретно коя „олигархия“ според него контролира медиите и дали твърди, че общественото радио е зависимо.

Повод за сблъсъка стана по-ранно изказване на Христов, че олигархични кръгове владеят част от медиите. Божанов поиска да разбере какво точно има предвид вицепремиерът и коя е олигархията, която според него е овладяла БНР.

Христов отговори с препратка към икономико-политическия кръг около „Капитал“ и обърна въпроса обратно към депутата. „Олигархията е капитал, медии, политическо влияние. Сами си давате отговор дали вие не сте говорител на определен клон на олигархията“, каза той на Божанов

Вицепремиерът уточни, че думите му за БНР и олигархията са били извадени от контекста. По думите му първоначалната теза е била свързана с оценката му за обективността на обществените медии, а не с твърдение, че конкретен олигарх притежава или управлява БНР.

„БНР не отговаря на критериите за обективност. Това казват и повечето слушатели, които звънят на директните линии на радиото“, заяви Христов. Той припомни, че и преди е изразявал мнение, че по отношение на обективността общественото радио отстъпва на Българската национална телевизия.

„Вие вярвате ли, че е зависимо БНР и от кого? Това е институционална позиция и тя трябва да бъде защитена, не от „група граждани така мислят“, изрази недоволство Божанов и настоя за официално обяснение

„Няма нищо изненадващо в това български гражданин да изкаже мнение за общественото радио, което ние с вас издържаме, нали така?“, отвърна Христов.

Размяната на реплики премина и към Нова телевизия. Христов коментира неофициалната информация за евентуална продажба на медията на група, свързвана с политическата среда около Доналд Тръмп, като използва и ирония по адрес на притесненията на Божанов

„Нямам идея на какъв етап е подготовката на тази сделка, но мага културата е строго американска и няма място в България. Надявам се да съм успокоил вашите терзания“, каза вицепремиерът. Той добави и че „Нова тв винаги е била много благосклонна към вас“.

Най-острите думи Христов остави за присъствието на ДБ в социалните мрежи. Той обвини формацията, че организираното й онлайн присъствие е променило средата за публичен разговор и е отблъснало много потребители.

„Вашите орди от тролове във Фейсбук деформираха дебата, прогониха българите от социалните мрежи. Вие сте основен източник на омраза в българските медии“, заяви вицепремиерът по адрес на ДБ

Това предизвика репликата на втория съпредседател на „Да,БГ“ Ивайло Мирчев, който скочи на трибуната.

„Ние тролове нямаме“, отрече той, а пленарната зала избухна в смях. „Нямаме си и идеолог – нещо средно между Распутин и Дугин“, отсече Мирчев, визирайки ролята на сивия кардинал Иво Христов в ПБ.

„Имаме само хора, които гледат към Европа. Нямахме чужда компания, която да обслужва ПБ“, изстреля Мирчев и се закани скоро да извади коя компания е обслужвала ПБ в предизборната кампания.

Напрежението между вицепремиера и дясната коалиция е част от по-широк политически дебат през последните месеци. В края на юли „Демократична България“ поиска оставката на Иво Христов, като Надежда Йорданова обвини кабинета, че предпочита „политиката на сделките“ и превръща националния интерес в оправдание. Отделно, в свои публични изяви през лятото, вицепремиерът коментира и други теми от ресора си, сред които дълг от 5 млн. долара към Института за ядрени изследвания в Дубна.