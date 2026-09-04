04.09.2026 | 13:11

Добрев атакува Борисов и ГЕРБ: Срамна слабост и нерешителност

Причината е мълчанието - дали и как ще участва партията в президентските избори

Напусналият парламента и ръководството на ГЕРБ Делян Добрев разкритикува партията си заради висящото положение преди президентските избори. В края на миналата седмица лидерът Бойко Борисов даде да се разбере, че формацията му може би няма да се включи в надпреварата. Остава неясно дали и кого ще подкрепи ГЕРБ на вота.

В неделя Националното събрание на партията гласува оставката на Делян Добрев като член на Изпълнителната комисия. А снощи той написа във Фейсбук: „В края на четвъртия ден след конференцията в неделя продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат. Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори. Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!“

Добрев добавя: „Специално за Владислав Горанов ще кажа съвсем ясно: Не може да има „братоубийствена“ война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно, колкото е Йотова.“

На Националното събрание в неделя Делян Добрев призова ГЕРБ да не подкрепя кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.

Той обясни, че собствена кандидатура на ГЕРБ може да стигне до балотаж. Като свои фаворити за президентската номинация посочи кмета на Бургас Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.

За първите двама обаче стана ясно, че нямат намерение да участват.

Впоследствие бившият финансов министър, а сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов каза пред „Дарик“: „Ако и ние се включим с тясно партиен кандидат, нашето притеснение е, че ще се проведе една братоубийствена война вдясно между нас и кандидата на т.нар. десница, от който лесно можете да отгатнете кой ще има политически дивидент.“ Именно на тези думи отговаря сега Делян Добрев.