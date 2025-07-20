20.07.2025 | 10:47

Доживяхме рекорд на „Капитан Андреево: Заловиха 206 кила кокаин в кола на дипломат! (видео)

Дрогата е на стойност над 37 милиона лева, сред задържаните е и българин

Заловиха голямо количество кокаин на ГКПП “Капитан Андреево“. Според Агенция „Митници“ пратката е рекордна – става въпрос за близо 206 килограма кокаин най-голямото количество, залавяно на сухопътна граница, предава „Нова телевизия“. Кокаинът е на стойност 37 милиона лева.

Дрогата е била в куфари в багажника на лек автомобил. В него са пътували гражданин на Република Конго, който бил дипломатическа работа в Белгия, гражданка на Белгия и български гражданин. Вероятно те са се опитали да използват натовареното движение на „Капитан Андреево“ и са се надявали, че няма да бъдат проверни, тъй като в момента много гастърбайтери пътуват от Западна Европа към Турция.

За да съобщят официално за разкритието, на ГКПП „Капитан Андреево“ се явиха вътрешният министър Даниел Митов, финансовата министърка Теменужка Петкова, шефът на агенция „Митници“ Георги Димов, окръжният прокурор на Хасково Иван Христов.

Даниел Митов подчерта, че разкритието се дължи изцяло на българските служби и е доказателство как България пази границата на Европейския съюз.