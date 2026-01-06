06.01.2026 | 21:39

Драмата с тв водещата Цветанка Ризова се заплита, черният списък потъна в мъгла

След шумните намеци за натиск и списъци без съдържание, фокусът неочаквано се измести към право на отговор и процедурни откази

Драмата с водещата на „Лице в лице“ по бТВ Цветанка Ризова се заплита. Списъците от 12-те журналисти, клатещи стабилността на държавата, както и за разкарване от ефира, за които вчера тя затовори, потънаха в мъгла. Тази вечер тя се опита да надигне завесата, но вместо да посочи имена, факти, ненадейно заговори за отказано право за отговор без да посочи на кого и да стане ясно защо.

Около Цветанка Ризова се натрупа напрежение, което звучи сериозно, но остава неясно. Говори се за „черни списъци“, за натиск и морални съдници, но без конкретни имена, механизми или отговорности. Така вместо ясно обвинение или доказуем проблем, обществото получи усещане за драма, която се развива на ниво внушения – много шум, малко съдържание и все повече въпроси без отговор.

В новото си изявление Ризова се опита да внесе яснота. „Явно след вчерашните ми встъпителни думи е настанало голямо оживление. Затова трябва да изясня някои детайли. Правото на отговор е строго регламентирано от закона. Засегнатите от думи на мои събеседници трябва да заявят това до ръководството на телевизията“, заяви водещата.

„То от своя страна изисква становище от правния отдел дали е основателно и връща отговор. При тази хипотеза аз нямам право да откажа правото на отговор, защото спазвам строго закона и правилата без изключение и без емоции“, продължи тя.

„Нямам никакво влияние върху други предавания освен освен върху своето. Не обсъждам с никого от колегите си кого да канят и кого не за събеседници. Нямам желание и време за това“, изтъкна Ризова.

„Не съветвам медийно абсолютно никого – нито тайно, нито явно. Не обичам да давам съвети“, сподели тя.

„Не приемем да бъдат мои морални съдници хора, които са получавали пари от Цветан Василев, а днес са яростни защитници на бившите му съдружници“, заяви водещата без да уточни кои са тези хора и тях ли визира във вчерашното си откровение за алчните, арогантните влиятелни субекти, за диванните Фейсбук тигри и вонящите жълти медии бухалки.

Да клеветиш, да лъжеш и да създаваш интриги е голяма мерзост, но най-доброто предстои, завърши монолога си в ефира тя.

Без да назовава конкретни имена, водещата ясно очерта проблема с двойните стандарти – когато миналото се премълчава, а моралът се използва избирателно.

Междувременно бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна написа открито писмо във Фейсбук до управителя на бТВ Медия Груп заради гостуването в предаването на Станимир Карапетков преди два месеца и половина.

„В рамките на участието си той демонстрира емоционално поведение и направи редица неверни твърдения, свързани с делото, като пряко засегна и моето име“, споделя Николай Попов. Въпреки че многократно възразих публично, не ми беше предоставено право на отговор от страна на водещата, жалва се той.

Дали обаче откритото му писмо е причината за мелодрамата в ефира? Едва ли.

В изказването си Ризова засегна и по-широкия контекст – тенденцията свободата на словото да бъде подменяна с шумни морални присъди, произнасяни в социалните мрежи и жълтите сайтове. Според нея клеветата и лъжата се превръщат в удобен инструмент за натиск, когато липсват аргументи и професионална критика, но кои са съдниците, които са получавали пари от Цветан Василев и клеветниците, за които тя говори? Това може би ще стане ясно утре, когато Ризова ще коментира днешните й встъпителни думи.