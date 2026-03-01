01.03.2026 | 10:51

Дрон се появи посред нощ край летище „Васил Левски“ – какво се случи?

Очевидци разказват за полицейско наблюдение и мистериозно изчезване към близките села

В събота вечерта около 23:00 часа жители от района на столичното летище „Васил Левски“ забелязаха дрон, който лети ниско и се върти край зоната на аеропорта, са съобщили читатели на сайта Блиц.

По думите на очевидци, полицаи са следили безпилотния апарат известно време, а след това той е изчезнал в посока към близките софийски села.

Няма потвърдена официална информация от властите кога и дали е бил предприет опит за прихващане, нито кой е собственикът на дрона.

Редовен нарушител?

Хора, живеещи в района, коментират пред БЛИЦ, че това може да е същият дрон, който „и преди е правел подобни обиколки над летището“, като според тях той вече е бил забелязван в минали нощи.

Това не е първи случай на безпилотен апарат близо до аеропорта — на 22 юни 2025 г. граждани също сигнализираха БЛИЦ за мистериозен дрон, който лети в района на „Васил Левски“ и създава напрежение сред местните. Тогава живеещи в селата Локорско и Войнеговци описаха странни звуци в небето и активност на полицията, която издирваше апарата. Тогава също се появиха опасения за потенциални рискове за гражданската авиация, припомня медията ни.

Засега от отговорните институции няма официални данни дали този нов случай е свързан с регламентиран полет, незаконно използване на безпилотен апарат или друго.

Какви са правилата за дронове около летището „Васил Левски“?

Според публикуваната информация на сайта на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), в България са определени т.нар. географски зони за безпилотни летателни системи, в които полетите с дронове са забранени или ограничени.

Около гражданските летища, включително в района на Летище „Васил Левски“, са обособени зони със специален режим. В тези зони полети с дронове могат да се извършват само при спазване на конкретни условия и след получаване на съответното разрешение, когато такова се изисква.

От ГД ГВА посочват, че операторите на дронове са длъжни предварително да проверяват действащите ограничения чрез публикуваните географски карти и информация за активни зони. При навлизане в ограничена или забранена зона без разрешение се счита, че са нарушени правилата за използване на безпилотни летателни системи.

Именно поради този специален режим всеки нерегламентиран полет в близост до летището подлежи на проверка от компетентните органи.

Защо дроновете край летище са сериозен риск за сигурността

Присъствието на безпилотни летателни апарати в района на гражданско летище представлява реален риск за авиационната безопасност. Зоните около аеропортите са със специален режим, тъй като в тях се извършват излитания и кацания – най-критичните фази от полета.

Дрон, навлязъл в обсега на самолет, може да причини сериозни щети при сблъсък. Дори сравнително малък безпилотен апарат има потенциала да увреди двигател, кабина или друга ключова част от въздухоплавателното средство. За разлика от птиците, дроновете съдържат твърди елементи и батерии, които увеличават риска при удар.

Освен физическата опасност, подобни инциденти могат да доведат и до временно спиране или ограничаване на полетите, докато ситуацията бъде изяснена. Това създава закъснения, напрежение сред пътниците и допълнителни разходи за авиокомпаниите.

Според действащите правила в България и Европейския съюз, полетите с дронове в близост до летища са строго регламентирани и изискват специално разрешение. Нарушаването на тези разпоредби подлежи на санкции.

Именно поради тези причини всеки нерегламентиран полет в района на Летище „Васил Левски“ предизвиква сериозно внимание от страна на службите за сигурност и тревога сред местните жители.