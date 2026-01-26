26.01.2026 | 19:08

Две ужасяващи убийства във Варненско: Мъж уби майка си, а наемател – наемодателя си

Престъпленията са се случили в рамките на 12 часа

Снимката е илюстративна

Две убийства са извършени по жесток начин на 24 и 25 януари във Варненско. На брифинг от прокуратурата уточниха, че престъпленията нямат общо помежду си.

И в двата случая са използвани хладни оръжия – ножове.

Едното убийство е извършено във Варна, а другото – в землището на село Кичево. Двама души са задържани. Те са обвинени за извършване на убийства по особено жесток и мъчителен начин.

От прокуратурата обявиха, че случаят във Варна може да бъде определен като битово убийство. А според доказателствата до момента при случая в село Кичево има предумисъл за извършване на убийството.

Двамата заподозрени са задържани за срок до 72 часа. В момента Окръжният съд във Варна разглежда исканията по образуваните производства за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Убийството във Варна

При случая с убийството във Варна има данни, че обвиняемият е страдал от психично заболяване. Той е 42-годишен мъж умъртвил майка си – 62-годишна жена. Предстои разглеждане на дело за настаняването му в специализирано лечебно заведение с цел допълнително изследване и освидетелстване.

Има данни, че извършителят е страдал от параноидна форма на шизофрения. Към този момент мотивът за престъплението не може да бъде категорично определен.

Убийството в село Кичево

Мотивът за убийството в село Кичево се изяснява към момента. Единственото, което е установено до този етап от разследването, е че жертвата и извършителят са се познавали, като отношенията помежду им са били от типа наемател – наемодател.

Между двамата са възникнали и определени спорове, които се разглеждат като възможен мотив за деянието.

Жертвата е на 50 години, а обвиняемият за извършването на убийството е на 36 години. Жертвата там е била добре укрита, а деянието е било предварително планирано и организирано.

Извършва се претърсване на труднодостъпен кладенец с дълбочина около 60 метра с участието на екипи на пожарната, като целта е откриване на веществени доказателства, свързани с престъпленията.

Към момента събраните доказателства сочат, че при убийството в землището на Кичево евентуалният извършител е наемателят, като разследването по случая продължава.

В момента текат активни процесуално-следствени действия по двата случая.