04.09.2026 | 18:35

Двете групи арестувани деца за убийството на Георги Кузев са във вражда

Шаги командвал парада и диктувал действията на своята банда, занимаваща се с лов на педофили

Първата група от петима младежи, задържани за убийството на Младежкия хълм, заплашва втората – новозадържаните трима, при престоя им в ареста. Това каза защитникът на най-малкия арестуван от новозадържаните – адвокат Георги Георгиев, предаде пловдивското издание “Марица”.

По думите му, лидер на групата, нападнала Георги Кузев на Младежкия хълм е гаджето на Михаела, с прякор Шаги – дългокосият младеж, който беше сред първоначалните задържани. Той командвал парада и диктувал действията на своята банда, занимаваща се с лов на педофили.

Адвокат Георгиев посочи, неговият клиент и другите двама от новозадържаните се разкайват за действията си, за разлика от първите петима арестувани. 15-годишният е съдействал на разследването. Защитникът иска мярка “под надзор на родител”, тъй като според него е адекватна на възрастта му.

По думите му част от младежите са искали просто да принадлежат към дадена група, и посочи, че замесените деца живеят в опасна фантазия и в ирационален свят.

Адвокатът изтъкна, че неговият клиент не е бил никога в клуба на “Кръв и чест”, но пък лидерът Шаги имал близки отношения с тартора на клуба.

“Трябва да пазим децата. Много лекомислено действат под чуждо командване. Тяхната среда е силно сакрализирана. Те са изградили мнение, че сами трябва да се справят”, каза още адвокат Георгиев.

И допълни, че преди около два месеца неговият клиент – 15-годишният младеж е опитал да извърши граждански арест на буйстващ мъж в автобуса.