04.09.2026 | 15:36

ПБ наеха Гюнай и Сюнай ще изтърбушат Паметника на връх Шипка

60% от фирма "Билдинг комерс" е собственост на починалия бивш депутат от ДПС Камиен Костадинов

Кабинетът е възложил ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка на фирма, свързана с ДПС. Това обявиха от „Възраждане“ в кулоарите на Народното събрание, предаде „На 15 юли тази година правителството на Румен Радев отпуска 3 150 000 лева за договора, сключен между Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ с фирма, пряко свързана с ДПС . Това е „Билдинг комфорт“, регистрирана във Велико Търново. Цялата страна знае, че това беше фирмата, чрез която се осъществяваха от покойния вече дългогодишен зам.-председател на ДПС Камен Костадинов. Сега 60% от това дружество е собственост на неговата вдовица„, посочи секретарят на ПГ на „Възраждане“ Ангел Янчев.

Това дружество е специализирано в обществени поръчки и последният повод да го критикуваме беше некачественото изпълнение, с огромно забавяне, на два панелни блока във Велико Търново. Четири месеца не можаха да им стигнат след определения с договор срок и в средата на август великотърновци недоволстваха от изпълнението. Дружество, което не може да се справи със саниране на два панелни блока, да му се възложи за 16 млн. лева да изтърбуши Паметника на свободата на връх Шипка, представлява много сериозно притеснение както за нас от Възраждане, така и за българите, заяви Янчев.