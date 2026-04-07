Еконт спира доставките до малките населени места

Компанията преминава към обслужване чрез офиси и Еконтомати

Българската куриерска фирма „Еконт“ спира доставките до малки населени места, съобщи съоснователят на компанията за доставки Николай Събев в социалните мрежи.

В публикация във Фейсбук Събев обяснява, че през 2026 г. „Еконт“ променя начина, по който доставя пратките си. В следващите седмици ще куриерската фирма ще спре част от доставките до адрес в малките населени места и ще премине към обслужване чрез офиси и Еконтомати.

„Дълго време моделът в логистиката беше да сме навсякъде. Ние избираме нещо различно. Фокусираме се върху това да правим услугата така, че да можете да разчитате на нея всеки път. Затова променяме модела. Не гоним максимално покритие, а изграждаме мрежа, в която доставката се случва както е обещана. Преминаваме към обслужване чрез офиси и Еконтомати – точки, в които услугата е ясна, предвидима и работи еднакво добре всеки ден“, пише Събев.

По думите му тази промяна ще изиска период за адаптация, но се прави с една цел – клиентите на „Еконт“ да могат да разчитат на всяка доставка.

Според Събев промените в регламента на „Еконт“ ще доведе до по-ясни срокове, по-малко изключения и по-надеждна услуга. „Премахваме това, което не можем да правим достатъчно добре, за да дадем най-доброто там, където сме“, заявява Николай Събев, бивш транспортен министър в кабинета „Петков“.