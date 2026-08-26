26.08.2026 | 21:20

Екшън: Мечка откъсна бронята на автомобил, малките ѝ били край пътя (видео)

Автомобилът с регистрация от Клуж бил блокиран в колона, а животното захапало задната броня и я отскубнало пред очите на останалите шофьори

Мечка откъсна задната броня на автомобил, попаднал в колона на прочутия планински път Трансфъгърашан в Румъния, показва видеозапис, разпространен от румънските медии.

Инцидентът е станал на 22 август, а повредената кола е с регистрация от окръг Клуж. На кадрите се вижда как животното се приближава до задната част, захапва бронята и започва силно да я дърпа. След няколко секунди частта се отделя от автомобила, който видимо се разклаща от силата на мечката.

Според свидетели край шосето е имало и малки мечета, поради което те предполагат, че животното е женско. Това обстоятелство не е официално потвърдено, но на разпространените кадри се виждат няколко мечки в непосредствена близост до автомобилите.

Движението е било силно забавено, тъй като шофьори са намалявали, за да наблюдават животните. От видеото не може да се установи дали собственикът на повредената кола е спрял доброволно за снимки или е останал блокиран заради образувалата се колона.