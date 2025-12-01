01.12.2025 | 12:24

Екшън във Враца: Кола се вряза в заведение, двама са в болница

Автомобилът е влетял с такава скорост в обекта, че е преминал през него, бутнал е мрежата и се е спрял край жп линията

Кола влезе в заведение за бързо хранене във Враца, съобщи местното издание BulNews.

Случаят е от малко след 2.30 часа тази нощ. Младеж със софийски лек автомобил „Фолксваген“ е влетял в скарата „Go Grill“, която се намира на паркинга на супермаркет LIDL край автогарата.

Колата е влетяла с такава скорост в обекта, че е преминала през него, бутнала е мрежата и се е спряла край жп линията, която се намира зад закусвалнята.

За щастие зрелището се е случило в малките часове на денонощието, когато скарата не работи и вътре не е имало хора. В противен случай инцидентът би могъл да бъде с фатален край за някого.

След катастрофата, заведението е напълно потрошено. От удара на колата всичко в обекта е направено на сол, като собствениците тепърва ще установяват на каква стойност излизат нанесените щети.

След невижданата досега каскада, шофьорът е успял да излезе изпод смачканите ламарини и е избягал от местопроизшествието. Малко след това, най-вероятно, след като съвестта го ударила, отишъл в полицията в Червен бряг и сам е признал на дежурните униформени, че е катастрофирал във Враца.

Каква е обаче причината, довела до този погром – все още не е ясно. Към момента няма информация какво е провокирало шофьора на колата да натисне педала на газта до долу и то на паркинг, вследствие на което да помете като ураган обекта.