06.09.2026 | 10:28

Имитация на западна кампания: Пиарите закопаха Гюров и Кандев

Елементарните експерти налагат абсурдната философия в кампанията на кандидат-президентската двойка: "Аз съм умен и красив, и ако не гласувате за мен сте руски агенти"

Това, което видяхме с Георги Кандев и Минската му ядрена катастрофа, приятели, е нещо добре познато в пиар средите като „ефект на зловещата долина“. Това е резултатът, когато нашенските пиари са прочели няколко учебника от американски автори, участвали са в семинари и буквално копират буква по буква, каквото са видели. Имитация на западна кампания.

На пръв поглед всичко е по учебник. Имаме умният, интелигентен, галантен кандидат, който да е представителното лице, лицето на франчайза. Негов партньор, като Нетфликс сериал, е допълващия герой, с липсващите характеристики: той е силния характер, силовия и безкомпромисен, уверен лидер.

Дотук добре. Нашите пиари обаче продължават с кинематографски пиар реклами, като развиват героя като перфектната ходеща американска мечта: след сутрешния джогинг в Сентрал парк ъв Ню София, ходи да играе голф, бейзбол, ръгби, костюмиран и зализан е като за гала вечер на Оскарите, сякаш е роден в Ориндж Каунти, а не в Гоце Делчев. Тук нямаме проблеми със сметките, а по цял ден участваме в черити бизнес партита, за да събираме помощи за бездомните в Никарагуа.

Двамата говорят само със заучени реплики, а когато някой им зададе случайно въпрос извън сценария, двамата започват да прекъсват и заекват като гличове в матрица.

Кандев, горкичкият, сигурно сериозно ще блокира, ако го питате дали Минските споразумения са кръстени по град Минск или по китайската династия Мин. Опитва се да рецитира каквото са му казали, прочел 5-6 пъти сценария и като третокласник пред изпит за научено наизуст стихотворение се мъчи да го доизкара пред даскалката до училищната дъска.

Уви, обърка куплетите.

Ето, точно това е Ефектът на зловещата долина. Това е моментът, в който скъпо платените PR-и решават да направят кандидат-президента „перфектен“ по американски учебник. Обличат го в костюм, карат го да маха изкуствено на тълпата, пускат го да играе голф и усмихнат да гали кученца или малки деца от същата тълпа. А българската реалност е в другия край на коридора.

В момента Кандев прилича на махленски бабаит, който са го вкарали някак в балетно облекло и го карат да играе „Лебедово езеро“ пред изисканата публика.

Целият им пиар на тия е такъв. Погледнете г-н Кирил Траволта Петков и „куролацията сицилиева долина“, погледнете Мирчев и дигиталните му въглища, и г-н „Незнам се пише слято“ Искрен Митев.

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И знаете ли какво е най-лошото? От едната страна имаме образа на модерния американски президент, а от другата страна на деветдесетарския мутренски с наднормено тегло тулуп. Силният, лидерът. Тиквата. Прасето. С дълбоко провинциалната философия „Аз съм тъп, вие сте тъпи, пасваме си“. Отсреща имаме „Аз съм умен и красив, и ако не гласувате за мен сте руски агенти“. С това се изчерпва Бг политическата сцена.

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Къде отидоха нормалните, естествени, приятно изглеждащи, симпатични хора, които честно, всеки ден срещам. Няма ги защото ситото няма да ги допусне. Пиарите търсят ботове, които да изпълнят мисията.

Дахер Фарид