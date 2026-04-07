07.04.2026 | 10:41

Емил Дечев: През 2017 г. плавахме с Теодора Георгиева и още 10 човека в Гърция

Има смущаващи данни от т.нар. "архив на Пепи Еврото", заяви още вътрешният министър

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев разказа пред БНР, че през 2017 г. бил на почивка с бъдещият европейски прокурор от България Теодора Георгиева, но след 2020 г., когато тя става европейски прокурор и заминава за Люксембург, не е имал никакви контакти с нея.

„Аз съм работил като съдия в Софийския районен съд, където тя е работила като прокурор в Софийската районна прокуратура… Аз познавам изключително много прокурори. Един единствен път се е случило ние да пътуваме заедно – през 2017 г.. Пътували сме с нейна приятелка и мои приятели за Гърция и сме плавали заедно за една седмица. Бяхме 12 човека. След 2020 г., когато тя заминава на работа като прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург, на практика не сме имали никакви контакти. Не виждам никакъв конфликт на интереси“, разказа вътрешният министър пред националното радио.

„Считам, че е направила грешка като се е съгласила да отиде при господин, известен с прякор – Петър Петров, известен като Еврото.Това е грешка, за която си плаща, но в същото време тя твърди, че във връзка с нейната работа като български прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург й е оказван натиск. Излизат материали срещу нея в различни медии. В един момент тя се превръща и в жертва“, коментира още Дечев и добавя, че МВР работи по твърденията й.

Вътрешният министър обяви и, че имало смущаващи данни от т.нар. „архив на Пепи Еврото“. Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприе действия по сигнал, получен от Гражданско движение „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ), заедно с т.нар. „архив на Петьо Петров-Еврото“. Той изпрати сигнала, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, както и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд – за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.

„Работим по него, но не мога да обявя чувствителна информация. Тази информация обаче трябва да бъде изпратена на Софийската градска прокуратура“, отбеляза още Дечев.

„Ако ще МВР да си свърши работата и на 1000 %, пак опираме до прокуратурата. Изключително важни са хората, които заемат поста на главен прокурор и ръководител на Софийска градска прокуратура – единствената, която може да води разследване срещу народни представители, министри, съдии, прокурори, следователи“, каза МВР-шефът.