28.08.2025 | 12:35

Вижте даскала, правил секс с ученичка в хостел

Христо Кирев е бивш футболист

Бившият футболист Христо Кирев е учителят по физическо, задържан за педофилия, ясно от внесената в съда мярка срещу него. Той бе арестуван в понеделник .

Днес прокуратурата търси постоянен арест за преподавателя по физическо възпитание и спорт. Очаква се съдът да се произнесе по-късно днес.

Кирев е обвинен, че има връзка със своята 13-годишна ученичка, която водеше в хостел, за да имат интимни контакти. Тя е питана през съдия