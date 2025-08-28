28.08.2025 | 12:35
Вижте даскала, правил секс с ученичка в хостел
Христо Кирев е бивш футболист
Бившият футболист Христо Кирев е учителят по физическо, задържан за педофилия, ясно от внесената в съда мярка срещу него. Той бе арестуван в понеделник .
Днес прокуратурата търси постоянен арест за преподавателя по физическо възпитание и спорт. Очаква се съдът да се произнесе по-късно днес.
Кирев е обвинен, че има връзка със своята 13-годишна ученичка, която водеше в хостел, за да имат интимни контакти. Тя е питана през съдия
