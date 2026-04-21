21.04.2026 | 10:40

Ето остриетата на Радев, които са фаворити за министерски кресла

Лидерът на ПБ ще бъде премиер, Иван Демерджиев - силов вицепремиер и вътрешен министър, а финансов - бившият зам.-кмет на София Иван Василев

След категоричната изборна победа „Прогресивна България“ (ПБ) ще има комфортно мнозинство от 130 депутати и възможност да състави самостоятелно правителство. Премиелският пост е ясен: „Убеден съм, че следващият български премиер ще се казва Румен Радев“, каза Иван Демерджиев от ПБ в изборната нощ. Антон Кутев допълни, че кабинетът ще е готов до средата на май месец.

По информация на сайта Mediapool, базирана на неофициални източници от „Прогресивна България“, вече се очертава кръгът от най-вероятните фигури в бъдещото правителство. В следващите две-три седмици са възможни съществени размествания, но към настоящия момент списъкът изглежда така:

Премиер – Румен Радев

Немислимо е лидерът на „Прогресивна България“ да не бъде избран за следващия български премиер. Очакванията са Радев да има пълен контрол върху целия кабинет, като ще има водеща роля в два ресора – отбрана и външна политика.

Министрите в тези ресори трябва да бъдат лоялни на Радев и да са готови често да играят поддържаща роля за бъдещия български лидер.

Вицепремиер и вътрешен министър – Иван Демерджиев

Очаква се вторият по сила човек в правителството да бъде Иван Демерджиев – бивш министър на правосъдието и на вътрешните работи в служебни кабинети на Радев. Пловдивският адвокат, който бе изпратен от Радев да отвоюва Кърджали от Делян Пеевски, най-вероятно ще заеме и партийната позиция, която Цветан Цветанов имаше при създаването на ГЕРБ – човекът, който гради структурите на „Прогресивна България“.

Вицепремиер по еврофондовете – Атанас Пеканов

Очакванията са Атанас Пеканов отново да е вицепремиер по еврофондовете в правителството на Румен Радев. Младият татко не е член на никоя партия и не участва в листите на „Прогресивна България“. Той обаче заемаше този пост в четири от петте служебни правителство на президента Радев преди да бъдат направени промените в Конституцията, с които на практика бяха орязани правомощията на държавния глава.

Като вицепремиер Пеканов подаде първото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на 1.3 млрд. евро, които получи в края на 2022 г. Чак през 2025 г. бяха разплатени второто и третото плащане по ПВУ, но част от средствата бяха замразени от ЕС заради антикорупционната реформа и главния прокурор. Сега България експресно се нуждае да навакса с реформите, в противен случай е заплашена от загуба между 1 и 2 милиарда евро по ПВУ до края на годината, по оценка на самия Пеканов.

В края на миналата година Пеканов стана татко на малката София от журналистката Анна-Мария Конова от Нова телевизия. Казват, че една от причините да не влезе в служебното правителство на Андрей Гюров била грижата за бебето и затова препоръчал съветничката си Мария Недина, която зае този пост.

Министър на отбраната – Димитър Стоянов

Димитър Стоянов бе служебен министър на отбраната в две служебни правителства, назначени от Радев по време на последния му президентски мандат. Независимо от проруските изказвания на Радев след началото на войната в Украйна, включително срещу изпращане на военна помощ за нападната страна, Стоянов канализира този процес и България продължи да снабдява Киев с оръжие. Стоянов придвижи напред и големите военни проекти, като закупуването на бронирани машини от САЩ.

Появиха се неофициални информации за напрежение между двамата, но Стоянов се върна в президентството и подкрепя неизменно политическите амбиции на Радев.

Двамата се смятат за много близки. Работили са дълги години заедно във военната авиация. В същото време около Радев, който бе командир на ВВС, има много военни. Той има много опции, ако прецени, че Стоянов ще има друга роля в следващото управление или в изграждането на партийната инфраструктура.

Външен министър – дипломат с проевропейски профил

Според неофициална информация Радев ще заложи на кариерен дипломат за външен министър. Източници на Mediapool коментираха, че няма да е изненада, ако следващият първи дипломат е с профил като този на Марин Райков или Ради Найденов, които също са били служебни министри. Тази пост е заеман и от Иван Кондов.

Сигурно е, че Радев ще заложи на външен министър с проевропейски профил, който е проЕС и НАТО, казват източници на Mediapool.

Правосъден министър – възможна сделка с ПП-ДБ?

Иван Демерджиев няма как да бъде едновременно вътрешен и правосъден министър, а основното острие на Радев в областта на съдебната реформа бе Крум Зарков, който напусна президентския екип и оглави БСП. По принцип правосъдното министерство не е обект на приоритетен интерес за която и да е власт, но в случая номинацията на негов ръководител ще е пробен камък за готовността на Румен Радев да се бори за правов ред и да изкоренява олигархичния модел. Предстои избор на нов Висш съдебен съвет и преговори в парламента за конституционно мнозинство, което да го подкрепи.

Според източници от ПБ, Радев ще разчита на „Продължаваме промяната – Демократична България“. „Надявам се с ПП-ДБ да гледаме в една и съща посока, що се отнася до ВСС. Готов съм на всички варианти, за да има България работещо и стабилно правителство. Очаквам партии, които направиха заявка за съдебна реформа, да ги спазят“, коментира Радев в изборната нощ.

Не е ясно на каква позиция са ПП-ДБ.

Eнергиен министър – бивш служебен

Със сигурност енергийният министър няма да е измежду познаните Александър Николов, Росен Христов или Владимир Малинов. Надали ще остане и сегашният Трайчо Трайков, който напусна поста си на кмет на столичния район „Средец“ насред мандата си, за да влези в служебния кабинет на Андрей Гюров. По-скоро се спряга името на Андрей Живков, който беше енергиен министър през 2021 г. в назначения от Радев служебен кабинет на Стефан Янев. Краткият му мандат се помни със скептицизма му относно рентабилността на „Балкански поток“ и направено спорно плащане за проекта, както и с уволнението на ръководството на „Българския енергиен холдинг“, начело със сегашния шеф Валентин Николов. В крайна сметка това не се случи. Самият Живков стана по-късно втори изпълнителен директор на „Българския енергиен хординг“, но бе отстранен след това от поста.

Според други източници обаче и той не е сигурен вариант и по-скоро още няма консесусна фигура за поста.

Финансов министър – Иван Василев

За финансов министър се спряга бившият зам.-кмет на Столична община по финанси и здравеопазване Иван Василев, който през юли миналата година напусна екипа на Васил Терзиев. Василев беше и човекът, представил идеята за SIGMA AI – приложение на изкуствен интелект, което да бори корупцията при обществените поръчки у нас. Преди няколко дни той нито отрече, нито потвърди, че има вариант да заеме ключовия пост в новото правителство, от който ще зависи подготовката на Бюджет 2026.

Иван Василев завършва магистратура по финанси от УНСС. Кариерният му път започва в администрацията на президента Плевнелиев през 2012 г., където е бил част от екипа, който се занимава със здравеопазване, образование и наука. След това работи в софтуерната индустрия, където участва в управлението на различни проекти, свързани с енергийна ефективност и дигитализация на процеси. Той е един от основателите на Българската стартъп асоциация (BESCO), както и на дигиталния кооператив Comrade, който разработва проект, свързан с изкуствен интелект и блокчейн.

Министър на регионалното развитие – арх. Иван Шишков

Според източници от ПБ е почти сигурно, че министър на регионалното развитие ще е арх. Иван Шишков. Той заемаше този пост в двете служебни правителства на Гълъб Донев и за краткото време се справи отлично с поставените му задачи. Успя да довърши газовата връзка с Гърция на фона на спрените газови доставки от Русия заради войната срещу Украйна. Така бяха осигурени допълнителни количества азерски газ.

Иван Шишков даде тласък и на доизграждането на магистрала „Европа“ от София до ГКПП „Калотина“, която беше затънала с неразбории с отчуждения и грешни проекти. Пусна и участък от скоростния път между Ботевград и Мездра. И на двата участъка менчето с водата пред него лисваше Десислава Паунова, която издигна до член на Управителния съвет на АПИ. После се оказа обаче, че има една от водещите роли в скандалните поръчки за пътно поддържане през 2023 г. Тогава за 3 дни успяха да бъдат разпределени 4 милиарда лева на тъмно. Това даде повод на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски да заговори за „пътят на Копринката“.

Иван Шишков ще бъде запомнен и проверките на „тънките“ магистрали. Проверка на участък от „Хемус“ показа, че вместо 28 см асфалтът е между 18 и 21 см, а на Северната скоростна тангента на София беше установено, че липсва една трета от асфалта. За съжаление при липсата на работеща съдебна система проверките не дадоха никакъв резултат и документите потънаха в чекмеджето на главния прокурор.

В неговия ресор е и водния секторът, където се очертава България да загуби 437 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ заради липсата на Закон за ВиК.

Министър на транспорта – Христо Алексиев

Все още окончателно не е решено кой ще бъде министър на транспорта, като имената които се въртят са три.Едното е на Христо Алексиев, който беше служебен министър на транспорта в двете правителства на Гълъб Донев. Той обаче остана икономически съветник и на президента Илияна Йотова.

Социален министър – Лазар Лазаров

Министерството на труда и социалната политика е вероятно да бъде поверено отново на Лазар Лазаров, който беше социален министър в двата служебни кабинета на Радев с премиер Гълъб Донев. Лазаров има дългогодишен стаж в сферата на социалната политика, където беше съветник и зам.-министър по времето на Емилия Масларова, след това бе зам.-министър и в кабинетите „Орешарски“ и „Герджиков“. Има опит още в Агенцията по заетостта, Фонд „Условия на труд“ и др. звена в социалната сфера.

Екоминистър – Росица Карамфилова

За министър на околната среда и водите се очаква да бъде назначена на Росица Карамфилова, която е част от листите на „Прогресивна България“, и вече е заемала в двете последователни служебни правителства на Гълъб Донев в периода 2022-2023. От 2023 до 2025 г. е съветник по екология на Румен Радев, а към момента е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Здравен министър – Влатко Глигоров

Здравен експерт на „Прогресивна България“ по време на предизборната кампания беше акушер-гинекологът д-р Влатко Глигоров, който се смята за фаворит за поста министър на здравеопазването. В периода 2024–2025 г. Глигоров оглавяваше Здравната инвестиционна компания за детска болница, където трябваше да ускори процеса по изграждането ѝ, но имаше критики към работата му. Той беше сменен от кабинета „Желязков“ с мотива, че има проблеми при управлението на проекта. Родом от Босилеград, Глигоров е завършил медицина в София, има магистратура по здравен мениджмънт и докторантура по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

Икономически министър – Константин Проданов

Друго интересно лице от икономическия екип на Радев е Константин Проданов, който най-вероятно ще е министър на икономиката. В политиката той е известен като бивш лидер на партията на Георги Първанов – АБВ, но по професия е финансист. Бил е главен инвестиционен мениджър на „Карол Кепитъл Мениджмънт“. Константин Проданов има магистратура по международни отношения от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2001 г. завършва и магистратура по финанси в Япония. От 2001 до 2011 г. работи в банковия сектор в Токио в инвестиционни банки като Dresdner, UBS и Goldman Sachs. В периода 2011–2012 г. е съветник на президента Георги Първанов по финансовите и икономическите въпроси, а след това пет години е главен инвестиционен мениджър на една от най-големите пенсионно-осигурителни компании в България.

Образователен министър – Димитър Здравков

Министерството на образованието може да бъде поверено на бившия президентски съветник по образованието Димитър Здравков, който беше водач на листата на „Прогресивна България“ в Плевен. Здравков е заемал различни експертни длъжности в Министерството на образованието и науката и беше началник на кабинета на министъра на образованието и науката Сашо Пенов в двете служебни правителства на президента Румен Радев през 2022 и 2023 година.

Земеделски министър – Явор Гечев

Докато Радев беше президент, Явор Гечев беше негов съветник по въпросите на земеделието. На последните избори той беше водач на листата на „Прогресивна България“ в Кюстендил. Неофициално изтекоха информации, че в екипа на Гечев може да бъде привлечен и настоящият служебен министър Иван Христанов.

Министър на иновациите – Александър Пулев

Най-вероятно министърът на иновациите и растежа отново ще е Александър Пулев.

В две служебни правителства Пулев беше министър на иновациите и растежа. На последните избори той беше водач на листата в Стара Загора. Пулев е магистър по финанси на Оксфордския университет и бакалавър по информационни системи и финанси на Университета в Мейн, САЩ.

В професионалния си път четири години е бил директор „Инвестиционно банкиране“ в „УниКредит“. Шест години е бил главен банкер в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), а също е заемал позицията мениджър „Консултации по сделки“ в „Ърнст и Янг“. Той има и опит в международни компании като „Ситигруп Глоубъл Маркетс“, „Браун Брадърс Хариман“ и „Дженеръл Електрик“.

Министър на туризма – Илин Димитров

Експертът на „Прогресивна България“ в сферата на туризма беше и служебен министър с този ресор. Той притежава три бакалавърски степени от различни университети и колежи по управление на хотели и ресторанти, стопанско управление, маркетинг и мениджмънт, както и магистратура „Стопанско управление“ и докторска степен в направление „Туризъм“.

Работи в сектора на туризма от 2000 г., като е преминал през различни длъжности.

Преподавател е от 11 години в Колежа по туризъм – Варна, и директор на център „Кариери, маркетинг и предприемачество“ в Икономическия университет във Варна.

Министър на културата – Найден Тодоров

Очакванията са настоящият служебен министър на културата маестро Найден Тодоров да запази поста си и в редовния кабинет на Румен Радев. Директорът на „Софийската филхармония“ заемаше този пост във второто правителството на Гълъб Донев през 2023 г., както и в служебно правителство на Димитър Главчев през 2024 г. Името му беше замесено в източването на театрите, докато участвалите служители бяха трудоустроени в МРРБ.

Спортен министър – Петър Стойчев или Владимир Николов

Неофициално в редиците на „Прогресивна България“ се говори, че министър на спорта ще бъде плувецът в открити води Петър Стойчев. В екипа му в Министерството на спорта ще бъде и волейболната легенда Владимир Николов. Други източници от същата партия обаче твърдят, че е много вероятно Владимир Николов да е титулярът за министър, а Стойчев негов заместник. Самият Николов по време на предизборната кампания в студиото на БНТ заяви, че се надява да работи за българския спорт чрез изпълнителната власт.