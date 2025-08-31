31.08.2025 | 11:14

Фрау „Смърт“ идва за нас……

Урсула, където мине, само пепел остава

Черната чума Урсуза фон дер Лай/н/ен ще дойде да нагледа военните ни заводи в Сопот. Фрау СМЪРТ, където мине, само пепел остава. Трудно може да има конкуренция за най-вредоносна вещица в Европа. Може би само някоя от Медичите или Борджиите да може да се конкурира с нея, ама ония са били по-стилни и не с толкова поразяващи мащаби на действие.

Вещицата, учила да изражда бебета, сега акушира на война. Дундурка вместо невинни пеленачета, ракети и снаряди с психопатичната радост на пълен кукуригалник. Фрау Смърт първо накара европейците да се ваксинират и затворят по къщите, а сега се опитва да ги доунищожи физически и чрез война. Ако бях конспиратор и вярвах в рептилите или извънземните, бих си помислила, че тя би била идеалният им избор за пета колона.

Такива като Фрау Смърт носята само беди, глад, войни и страдания. Дори самата й физиономия е изкривена от злоба. Не сте ли забелязали как злите дела и лъжите се отразяват върху физиономиите?

Дори самите европейци не я дишат тая. Нейното съществуване на това място е категоричното доказателство, че не изборите решават кой на какъв пост е. Тя би имала шанс да се хареса и някой да гласува за нея, единствено в компанията на Бостънския удушвач, Джак Изкормвача, Чикатило и още няколко отбрани от тоя вид.

