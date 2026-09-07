07.09.2026 | 20:20

Фридрих Мерц се шокира от победата на АзГ на местните избори в Саксония-Анхалт

Според канцлера германските партии трябва да започнат по-добре да обясняват реформите и да се опитат да достигнат до хората на емоционално ниво

Германският канцлер Фридрих Мерц коментира местните избори в провинцията Саксония-Анхалт, където „Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели убедително.

По думите на Мерц от партията му – Християндемократически съюз (ХДС) – са“дълбоко шокирани“ от победата на АзГ и определи загубата като „най-тежкото изборно поражение за ХДС от години, дори от десетилетия насам“,цитиран от АП.

Канцлерът е категоричен, че Германия ще остане вярна на ценностите си и на позицията си спрямо Русия и войната в Украйна. Той увери съюзниците, че „нашите институции са устойчиви и стабилни“ и че страната ще продължи да спазва ценностите и конституцията си след победата на АзГ.

Освен това Фридрих Мерц увери, че няма да отстъпи „нито на милиметър от фундаменталното си убеждение, че трябва да защитаваме свободата си от Русия именно сега“.

На 20 септември ще се проведат местни избори на още две места – в Берлин и в провинцията Мекленбург-Предна Померания, където позициите на АзГ също са силни.

Кой поздрави АзГ и кой се възмути от победата на партията

Американският бизнесмен Илон Мъск поздрави АзГ за победата на изборите.

Руският президентски пратеник Кирил Дмитриев също пък определи резултатите като „историческа победа за прагматичната АзГ, която ще постави миграцията под контрол“.

По думите на Дмитриев „АзГ ще възроди Германия и Европа, като наложи подход, основан на здравия разум – подход, който политиците в ЕС, подкрепящи миграцията и водени от войнствената логика на Байдън, се опитаха да изкоренят“.

Лидерите на десни популистки партии в Испания и Португалия също поздравиха „Алтернатива за Германия“ за победата.

От своя страна премиерът на Полша Донлад Туск написа: „В Полша само идиоти или предатели биха могли да се радват на триумфа на „Алтернатива за Германия“ в Германия.“

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че „програмата на АзГ е предателство спрямо европейския дух“ и че „първостепенният ни дълг е да се противопоставим на нормализирането на крайнодесните идеи“.