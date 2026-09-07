07.09.2026 | 14:55

Нагъл циганин на тротинетка: Ще ти го набутам у ус…….a! (видео)

Цялото мургаво семейство се вози превозното средство е се ядосва са хората, които ги гледат и снимат

Смешна и едновременно твърде тъжна случка с ромско семейство засне тази сутрин столичанинът Атанас Петров на бул. „Сливница“. Цялата фамилия – майка, баща и дете на видима възраст около 3-4 годинки се носи с тротинетка по шосето със скорост около 60 км/ч.

Гражданинът им прави забележка, че ще се пребият и дори нашега заплашва, че ще ги прати в „Би Ти Ви новините“. На което циганинът отвръща в характерен стил: „Да ти го набутам у устата!“

С движението си семейството прави поне 3 нарушения:

Не се позволява движение по пътища, където разрешената скорост е над 50 км/ч (освен ако има изградена велоалея), както и директно по тротоарите.

Водачите трябва да отговарят на изискванията за навършени години (децата под 14-годишна възраст могат да управляват само по велосипедни алеи.

Задължително е използването на каска, както и включени светлини и светлоотразителни елементи в тъмната част на денонощието.

Както е известно обаче, у нас за кретените с тротинетки законите не важат.