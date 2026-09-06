06.09.2026 | 10:49

ГЕРБ се цепи: страшни скандали за президента

Върви подписка за издигане на собствен кандидат. Подмазващият се на ПБ службогонец Делян Добрев бръкна в кошера

ГЕРБ ври и кипи. Партията на Бойко Борисов се разцепи на два лагера заради президентските избори.

Едните подкрепят Делян Добрев и настояват формацията светкавично да излезе с номинация за държавен глава, другите бутат партията към колаборация с умните и красивите. И обясняват, че след издигането на Гюров втори десен кандидат ще разсее гласовете.

Преди ден Делян Добрев, който напусна парламента и ръководството на партията и открито подкрепя Румен Радев, избухна с пост в социалните мрежи. Мълчанието по този въпрос (б.р. – за президентската кандидатура) показва срамна слабост и нерешителност. ГЕРБ е длъжен да има свой кандидат, а не да дава подкрепата си на други, заяви Добрев, който привлича огромно доверие и подкрепа в партията си. „Армията на Добрев“, както се нарича мощната му фейсбук група стои неотлъчно зад него и отстоява връщането на Борисовата партия към изконните приоритети, с които е създадена.

„В края на четвъртия ден след конференцията в неделя продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат. Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори. Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!“, написа Добрев във фейсбук. На партийния конгрес в неделя Добрев изненада Борисов като го превари с изказване, в което отговори горещата тема за собствен кандидат-президент на ГЕРБ. Като възможни фаворити Добрев назова пред конгреса на ГЕРБ Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.

Подписка за издигане на кандидат-президент на ГЕРБ е започнала да върви в структурите на партията. В края на работната седмица се е провело тричасово драматично заседание на парламентарната група на ГЕРБ заедно с лидера Бойко Борисов. Сбирката е била по искане на групата.

Половината от депутатите на ГЕРБ са заявили категорично на Борисов, че ще бъде грешка, ако ГЕРБ не издигне свой кандидат за президент. Другата половина са подкрепили тезата на Борисов, че ГЕРБ не може да участва в решен мач и че след като вече е издигнат Гюров, тяснопартиен кандидат на ГЕРБ би превърнал кампанията в битка вдясно.

Борисов отново е развил тезата си, че ако ГЕРБ издигне свой кандидат, това ще разцепи дясното. Подчертал е, че тази теза взима връх в неговото мислене за окончателно решение.

Обсъждани са вариантите – или ГЕРБ да не участва във вота или ръководството на партията да призове да се гласува по съвест. До постигане на съгласие в групата на ГЕРБ днес не се е стигнало.

Решено било през почивните дни ГЕРБ спешно да се допита още веднъж до структурите си, до извънпартийните формации, които ги подкрепят и да излязат с окончателно решение във вторник, 8 септември, тъй като в сряда, 9 септември, е последният срок за регистрация на партиите за участие във вота.