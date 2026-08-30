30.08.2026 | 11:00

ГЕРБ и Борисов се готвят да пропуснат президентските избори – мачът бил решен

Бождъг на партията обясни, че че участие би имало смисъл само при дясно обединение

„Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл.“ Това обяви водачът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той говори пред репортери в Перник, както се видя от видео, публикувано в профила на Борисов във Фейсбук.

Според него тези президентски избори не били като предишните.

„Дори “Прогресивна България” не издигат кандидат, а подкрепят кандидат на инициативен комитет и се прилепят към Илияна Йотова. Същото виждам и при кандидатурата на Андрей Гюров. В последните години заради очернянето на всички от всеки, ролята на политическите партии и на партиен кандидат е обречена още от самото начало. Представете си преди години ГЕРБ да не издигне партиен кандидат? Тогава се мерят силите“, каза Бойко Борисов.

Нова атака към машините с фалшиви аргументи

По думите му остават още 10 дни да дойде разум, за да може да се противопостави дясното на лявото.

„Ако не, това означава, че всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим. А и с тези машини за гласуване под ръководството на МВР и начина, по който действат, изборите са приключили, преди да почнат. Изтекъл срок на годност, несертифицирани машини, които ще ги пипат полицаите….Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл. Истината понякога е горчива, но е истина. И по-добре истината, отколкото да се шмекерува“, добавя Бойко Борисов.

Това е поредна атака на Борисов към машинния вот с фалшиви аргументи. Машините не са с изтекъл срок на годност. Наскоро бе обявено, че те са с изтекла заводска гаранция, което, разбира се, изобщо не значи, че са негодни за ползване. Освен това машините подлежат на сертификация преди всички избори. Вотът с машини на всеки избирател се удостоверява и с контролна хартиена разписка и подлежи на дублираща проверка от изборните комисии. Той е доказано много по-надежден за избягване на манипулации в сравнение с хартиения вот. Че полицаите щели „да пипат машините“ също е очевиден фейк.

Борисов днес каза още: „Имахме шанс за партиен кандидат с Димитър Николов. Само че той сега трябва да пази политическа неутралност заради “Евровизия” и го разбираме и го подкрепяме, защото това е по-важно за страната ни.“

„ГЕРБ да продължи да съществува и без мен“

По повод призивите на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов – самият Борисов да се кандидатира за президент, той каза:

„Аз съм се кандидатирал достатъчно, 20 пъти партия ГЕРБ сме спечелили няколко десетки избори – парламентарни, кметски, президентски, европейски. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. Докога да се кандидатирам? Затова и на Националното ни събрание подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, така че ГЕРБ да продължи да съществува и без мен.“

Бойко Борисов, разбира се, отново се похвали колко много било построено при ГЕРБ: „Трябва време, в което хората да разграничат истината от лъжата. Всичко, направено в държавата в последните 20 години, е направено от нас. Кой направи магистрала “Люлин”? Кой направи така, че от Перник всеки ден 40 000 души да отидат на работа в София? Кой направи метрото след това, за да могат перничани да си спрат колата и да се придвижват с метрото? Кой направи пътя през Владая? Е, сигурно сме грешили. Нека видим кога другите партии ще направят това, което е направил ГЕРБ. Те друга опозиция нямат. Има само едни кресливи хора, които пускат постчета и не си дават сметка, че по този начин никога няма да управляват.“

Изключение бил лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев, който имал план.