Готви се отстрел на черния леопард

Необичайно животно, заснето край пътя Силистра–Русе, отново разпали съмненията, че из източна България броди черна пантера. Случаят е от 25 август, когато минувач подава сигнал до полицията в Тутракан, след като успява да снима силует в нивата край отбивка.

Областният управител Илиян Великов обясни, че веднага е сформиран кризисен щаб, а районът е обходен от екип, воден от кмета на Тутракан д-р Стефанов – ветеринарен лекар и ловец. Следи от животното не са открити.

Снимките са изпратени за експертиза в зоопарка във Варна. Специалистите потвърждават, че на кадрите се вижда котка, но заради лошото качество не може да се установи дали е черен леопард или просто по-едра дива котка.

Властите засега не отчитат нови сигнали, а при обходите в района са забелязани спокойно пасящи стада, без признаци на уплаха. Кметовете на близките села и пастирите обаче са предупредени да бъдат внимателни, а ловците имат право да отстрелят животното, ако го засекат.

Въпреки множеството слухове и създалото се напрежение, управителят Великов подчерта, че ситуацията не е повод за паника.