08.04.2026 | 21:23

Григор Димитров продължава да затъва

Българинът отпадна на старта на "Мастърс"-а в Монте Карло

Григор Димитров (№93 в света) продължава да затъва в елита на тениса. Българинът инкасира седма загуба в девет мача от началото на сезона. Така за първи път от 14 години най-добрият ни тенисист в историята ще изпадне от световния топ 100. След обновяването на ранглистата 34-годишният хасковлия ще е на около 135-ата позиция с 455 т. За последно българинът бе аут от стотицата на 19 март 2012 г., а измежду първите 130 той не е бил от 2010 г., когато бе все още тийнейджър.

Дотук се стигна, след като Гришо отпадна на старта и на „домашния“ за него „Мастърс“ турнир в Монте Карло. Българинът живее от години в Княжеството.

На клея в Монако Димитров загуби от специалиста на тази настилка Томас Ечевери (Арж, №30) с 4:6, 6:2, 3:6. Срещата продължи близо два часа. Гришо не успя да защити 190 т. от 1/4-финала предния сезон и така записва нов голям регрес от поне 42 места.

По всичко личи, че Димитров ще загуби мястото си в основната схема на турнирите и съвсем скоро може да започне да играе квалификации. До края на сезона нашият има да брани още 320 т., след като миналия юли получи контузия в десния гръден мускул, заради която още не може да навлезе в игрови ритъм.

Мачът на втория по големина корт започна добре за българина, който реализира първия пробив в срещата и поведе с 2:1 гейма. Неговата преднина обаче не се запази, тъй като още в следващия гейм Ечевери направи рибрейк и изравни.

Последваха няколко минути, в които двамата взимаха подаванията си без големи колебания, докато не се стигна до 5:4 гейма в полза на аржентинеца. Тогава българинът направи няколко непредизвикани грешки, с които предаде и откриващия сет.

Димитров стартира мотивирано във втората част. Още в първия гейм българинът осъществи пробив на 0, а след това взе подаването на съперника си още веднъж, този път за 4:1, което предреши изхода му.

Димитров играеше много концентрирано и в началото на третия сет, но пропусна няколко добри възможности да постави Ечевери под напрежение. Той от своя страна направи пробив за 4:2, с което си павира пътя към победата.

Следващата седмица предстоят АТП 500 турнирите в Барселона и Мюнхен, за където нашият не е заявен. След това е „Мастърс“-ът в Мадрид, за който Гришо вече трябва да разчита на покана от организаторите.