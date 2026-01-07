07.01.2026 | 14:23

Хотел „Алпинист“ и хотел „Мальовица“ в ТОП 30 на най-добрите зимни хотели в България

Това е признание за качество и последователност

Два от емблематичните хотели в курорта Мальовица – Хотел „Алпинист“ и Хотел „Мальовица“ – заеха челни позиции в първите 30 места в престижната класация на списание Travel&Lifestyle за ТОП 50 на най-добрите хотели в българските зимни курорти за сезон 2025/2026 г.

Класацията се изготвя на база реални потребителски оценки от водещи туристически платформи, качество на услугите, локация, цена и цялостно преживяване, което превръща отличието в сериозно признание за стандартите, които хотелите поддържат.

Първият зелен планински курорт в България

И двата хотела се намират в първия зелен планински курорт в България – Мальовица, символ на устойчив туризъм, чиста природа и автентично планинско преживяване. Курортът предлага идеален баланс между активен отдих, спорт и пълноценна почивка сред Рила.

„За нас това признание е доказателство, че устойчивият туризъм и уважението към природата вървят ръка за ръка с високото качество на услугите“, споделят от ръководството на курорта Мальовица.

Хотел „Алпинист“ – модерен релакс след ден в планината

Хотел „Алпинист“ се откроява със своя съвременен релакс център, създаден за пълно възстановяване след ски, алпинизъм или планински преходи. Гостите разполагат с:

отопляем басейн

джакузи с панорамна гледка

класическа и инфрачервена сауна

парна и ароматна парна баня

солна терапия

атракционни душове и зони за релакс

Хотел „Мальовица“ – класическо релакс изживяване с духа на Рила

Хотел „Мальовица“ предлага просторна СПА и релакс център, съчетаващ традиции и съвременен комфорт. На разположение на гостите са:

финландска сауна и парна баня

инфрачервена кабина

билкова и RGB сауна

солна стая

две джакузита с планинска гледка

зони за отдих с отопляеми лежанки

открит басейн през летния сезон

„Тук усещаш планината дори в релакс зоната – спокойствие, въздух и истинско възстановяване“, казва редовен гост на хотела.

Признание за качество и последователност

Попадането на Хотел „Алпинист“ и Хотел „Мальовица“ сред първите 30 в национална класация доказва, че Мальовица успешно се утвърждава като целогодишна дестинация, която предлага не просто настаняване, а цялостно преживяване – от спорт и природа до релакс и устойчив туризъм.

„Нашата цел е гостите да си тръгват не просто отпочинали, а вдъхновени да се върнат отново“, допълват от екипа на курорта.