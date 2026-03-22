22.03.2026 | 20:59

Илия Груев е Футболист №1 на България

Негови подгласници са Ивайло Чочев и Кирил Десподов

Илия Груев е Футболист номер 1 на България за 2025 г. Негови подгласници са Ивайло Чочев и Кирил Десподов. Груев получи 184 точки в допитването, в което взеха участие 86 спортни журналисти.

Така той детронира Кирил Десподов. Нападателят ПАОК доминираше в класацията през последните 4 години.

Втори – Ивайло Чочев

Втори е полузащитникът на „Лудогорец“ Ивайло Чочев със 168 точки, а призовата тройка допълни победителят от последните четири години Кирил Десподов от ПАОК, който събра 52 точки.

Звездата на „Лудогорец“ Петър Станич стана най-добрият чужденец в Първа лига за 2025 год. Новоизпеченият сръбски национал изпревари Майкон от „Левски“ и Леандро Годой от ЦСКА, който до миналото лято игра в „Берое“.

„Благодаря на наградата. Тя се дължи най-вече на моите съотборници. Обещавам да се борим за всички трофеи до края на сезона и ще се опитаме да спечелим всеки мач“, заяви Станич.

Наградата му бе връчена от легендата на ЦСКА Радослав Здравков.

Първото място при жените

Призът „Футболистка номер 1 на България“ за 2025 г. е поделен. С по 21 точки номер 1 са Николета Бойчева (Фарул) и Евдокия Попадинова (АЕК Атина). Лора Петрова е трета.

Ясни са и най-добрите футболисти по постове в родната Първа лига за 2025 година. Наградите бяха разпределени между играчи на „Левски“, „Лудогорец“ и ЦСКА, като два приза отидоха при „сините“.

ЦСКА и „Левски“ поделиха наградите за постовете в родината Първа лига

Най-добър вратар за 2025 г. е Светослав Вуцов от „Левски“ със 73 гласа. Втори е Димитър Евтимов („Ботев“ (Враца) и ЦСКА) с 4, а Леви Нтумба от „Славия“ е трети с 3.

Най-добър защитник за 2025 г. е Майкон от „Левски“. Той има 28 гласа, втори е Кристиан Димитров с 22, а трети Кристиан Макун с 13 гласа. Любопитното е, че и тримата са съотборници в „Левски“.

Най-добър полузащитник е Ивайло Чочев от „Лудогорец“. Наградата му бе връчена от легендата Красимир Балъков. Той грабна 54 точки, 20 са за съотборника му от „Лудогорец“ Петър Станич, а трети е Джеймс Ето’о от ЦСКА с 8 точки.

Най-добър нападател е Леандро Годой от ЦСКА, който прекара половината година в „Берое“. Кошмара печели приза с 52 точки, Мустафа Сангаре от „Левски“ има 8 точки, а Мамаду Диало от ЦСКА 1948 – 7.